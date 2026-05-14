Un bancomat a été dynamité dans une banque à Allschwil (BL) dans la nuit de mercredi à jeudi. Les auteurs sont en fuite. Une opération policière est en cours.

Un bancomat dynamité en pleine nuit à Bâle

Un bancomat dynamité en pleine nuit à Bâle

ATS Agence télégraphique suisse

Un distributeur automatique de billets a été dynamité dans la nuit de mercredi à jeudi à Allschwil (BL). Les auteurs sont en fuite. Une opération policière est en cours.

L'explosion s'est produite dans une agence bancaire de la Baslerstrasse, a confirmé vendredi à l'agence de presse Keystone-ATS la police cantonale de Bâle-Campagne, confirmant une information publiée par le site 20minuten.ch. L'opération policière étant toujours en cours à la mi-journée. La police ne communique pour l'instant aucun autre détail.