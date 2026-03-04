Swiss organise un vol spécial aller-retour Zurich pour rapatrier des voyageurs suisses bloqués à Oman. Un Airbus décollera à 9h15 de Mascate, en coordination avec le DFAE.

Léo Michoud Journaliste Blick

Le décollage de l'Airbus est prévu ce jeudi 5 mars à 9h15, heure locale. Sur son site, la compagnie aérienne Swiss annonce avoir «décidé d’assurer un vol spécial de Mascate (Oman) à Zurich afin de permettre aux voyageurs bloqués de rentrer en Suisse». Il est donc question de rapatrier «en toute sécurité» des citoyens suisses se trouvant dans le pays du Moyen-Orient, au sud de l'Iran.

«Nous savons que la situation sur place est très éprouvante pour beaucoup et reste marquée par l’incertitude», communique la compagnie. Capitale du sultanat d'Oman, Mascate ne fait actuellement pas partie des destinations régulières de Swiss. «Par ce vol, nous souhaitons apporter une contribution concrète et soutenir les personnes concernées dans cette situation difficile», continue le communiqué.

Le DFAE mis à contribution

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) est pleinement informé de cette initiative et participe à son organisation. «Il ne s’agit toutefois pas d’un vol d’évacuation subventionné par l’État, mais d’une opération indépendante menée par Swiss», est-il précisé. Plus de 4000 touristes suisses sont toujours bloqués au Moyen-Orient, tandis que d'importants aéroports de transit – comme ceux de Dubaï, Abu Dhabi et Doha – subissent de fortes perturbations due à l'escalade dans la région.

En plus des passagers qui disposaient déjà d'un billet pour Zurich, ce vol de Swiss est destiné à tous les «ressortissants suisses qui se sont enregistrés auprès du DFAE avec un lieu de séjour à Oman». Ceux-ci doivent recevoir des informations à ce sujet dès ce mercredi à 11h (heure suisse). Le sultanat, qui revendique la neutralité et une position de médiateur entre les Etats-Unis, Israël et l'Iran, a subi deux attaques de drones contre ses ports. L'Iran dit ne pas en être responsable et rejette la faute sur Israël.

Swiss assure continuer «à suivre la situation au Moyen-Orient de manière constante et attentive», et ce «indépendamment de cette opération». La sécurité des passagers et des équipages est la priorité: «Nous évaluons en permanence quand et dans quelles conditions nous pourrons reprendre nos opérations aériennes ou proposer des liaisons supplémentaires».