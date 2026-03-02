Face aux explosions, un équipage de Swiss a été évacué par voie terrestre de Dubaï à Oman. De nombreux Suisses sont en revanche restés bloqués sur place. La compagnie précise que c'est à la Confédération d'assumer les rapatriements.

«La situation à Dubaï a été une surprise et très éprouvante pour notre équipage»

Raphael Rauch

Un capitaine de Swiss présent à Dubaï a critiqué la direction de la compagnie. «Il y a environ une heure, une explosion s'est produite à environ cinq kilomètres de distance. En tant que responsable de mon équipage, je ne reçois que peu d'informations et je n'ai pas la possibilité d'échanger directement», critique le pilote dans un message interne que Blick a pu se procurer. «Certains membres de l'équipage ont peur et hésitent à dormir dans des chambres au 62e étage.»

Swiss a immédiatement réagi, en rapatriant les pilotes et le personnel. Ils ont d'abord été conduits par voie terrestre à Oman, puis ils ont pris un avion spécial le dimanche soir pour Vienne , d'où ils sont repartis pour Zurich. Et qu'en est-il maintenant? Blick s'est entretenu avec Oliver Buchhofer, directeur des opérations chez Swiss.

Oliver Buchhofer, comment se portent vos collaborateurs?

Nous sommes heureux que personne n'ait été blessé et que l'équipage venant de Dubaï soit en sécurité à Zurich. Mais il faut bien admettre que la situation à Dubaï a été une surprise et qu'elle a été très éprouvante mentalement pour notre équipage. Nous sommes aussi en contact étroit avec nos mécaniciens de Tel-Aviv, qui vont également partir. Ils ont tristement plus d'expérience dans les situations de crise.

Un pilote de Swiss à Dubaï a regretté l'absence de soutien de la part de sa direction...

Sur place, le capitaine est responsable de son équipage. J'ai beaucoup de compréhension face à cette situation extrême. Lorsque l'on entend des détonations et que l'on ne sait pas exactement ce qui se passe, c'est très éprouvant et déstabilisant. Nos spécialistes étaient en contact avec lui. Mais il faut comprendre que dans de telles situations, toute l'organisation est en mode crise. Il y a alors beaucoup de choses qui se passent en coulisse pour soutenir les différents équipages, assurer les opérations de vol, dévier les vols, faire des analyses de sécurité, etc. Je peux comprendre qu'il n'ait pas tout vu immédiatement. Nous lui sommes reconnaissants d'avoir bien géré la situation sur place.

Comment avez-vous rempli votre devoir d'assistance à Dubaï?

Dans le courant de la journée de samedi, nous avons placé Dubaï à notre niveau de sécurité maximal, le niveau trois. Cela signifie que les équipages n'étaient plus autorisés à quitter l'hôtel et qu'ils devaient être joignables afin que nous puissions les évacuer rapidement, si possible. Notre responsable de service à Zurich était en communication permanente avec l'équipage à Dubaï et avec d'autres équipages.

Pourquoi avez-vous évacué vos collègues par voie terrestre?

Nous avons procédé à une analyse minutieuse de la sécurité. Il s'agit d'évaluer ce qui était le plus sûr. Il est rapidement apparu que la voie aérienne depuis Dubaï n'était pas envisageable. L'espace aérien et l'aéroport sont fermés. La route de Mascate était donc la seule option. Mais là aussi, on ne commande pas un taxi à la va-vite. C'est beaucoup plus complexe et cela prend du temps. Ce n'est que lorsque nous étions sûrs de pouvoir réussir à faire sortir l'équipage que nous l'avons envoyé. Heureusement, nous pouvons coopérer au sein du groupe Lufthansa, de sorte qu'un avion d'Austrian Airlines est venu de Vienne chercher différents équipages à Oman. Ils ont atterri à Vienne dans la nuit. Deux membres d'équipage sont encore logés avec des proches dans un hôtel à Mascate. Nous recherchons activement des possibilités afin de les rapatrier.

Que faites-vous si des collaborateurs ont besoin d'un soutien psychologique?

Nous sommes présents pour nos équipages. Nous avons différents points de contact et une équipe de soutien est à leur disposition. Nous savons que la situation a été très éprouvante pour certains. Chacun gère cela différemment, c'est pourquoi nous allons trouver des solutions individuelles pour les aider.

Quand pourrez-vous reprendre les vols vers Tel-Aviv et Dubaï ?

Ce n'est pas encore clair. Tous les vols vers Dubaï sont annulés jusqu'au 4 mars inclus, et vers Tel-Aviv jusqu'au 8 mars. Nos spécialistes de la sécurité suivent les événements de très près. Nous prenons des décisions en fonction de l'évolution de la situation.

De nombreux Suisses sont bloqués à Dubaï. Swiss pourrait-elle rapatrier des citoyens suisses?

Les années passées montrent que nous avons toujours procédé à des rapatriements, que ce soit depuis des régions en crise ou pendant une pandémie. Nous l'avons fait par exemple à Tel-Aviv et une fois en Ouzbékistan, lorsque nous avons évacué des Suisses d'Afghanistan. De telles missions ont toujours lieu sur mandat du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Il faudrait donc que la Confédération intervienne. Nous vérifierions alors si la situation est suffisamment sûre pour permettre des vols dans la région.

A quelles conditions pourriez-vous aider la Confédération?

Si le DFAE le souhaite et que nos analyses montrent que c'est sûr et faisable, nous irons à Dubaï. Mais cela n'est possible que si le risque peut être évalué et calculé. Si des missiles volent constamment, nous ne pouvons pas le faire. Mais il faut aussi que d'autres conditions soient réunies. L'avion doit par exemple pouvoir être ravitaillé en carburant sur place. De tels vols nécessitent une longue préparation, on ne peut pas simplement envoyer un avion. Une alternative serait de se rendre dans un autre aéroport à proximité, par exemple à Oman.

Etes-vous en contact avec le DFAE?

Oui, nous sommes toujours en contact avec le DFAE en cas de crise. Rien de concret n'est prévu pour le moment.

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche soir: «La guerre durera quatre semaines, ou moins.» Pourquoi ne pas clarifier la situation pour vos clients et annuler dès maintenant tous les vols vers Tel-Aviv et Dubaï pour les quatre semaines à venir?

Comme vous le dites, des gens sont bloqués, ils veulent rentrer chez eux. Et nous souhaitons voler dès que la situation le permettra à nouveau.

Vous êtes vous-même pilote. Vous sentiriez-vous capable d'aller à Dubaï?

Si nos experts en sécurité et en technique donnent leur feu vert, oui.

Vous attendez-vous maintenant à une augmentation du prix du pétrole et donc des billets?

Bien sûr, le prix du carburant est un facteur de coût pertinent. Si la guerre se prolonge, cela aura des répercussions sur le prix des billets d'avion. Mais il est encore trop tôt pour spéculer.

Les vols vers l'Inde et l'Asie du Sud-Est doivent emprunter des itinéraires alternatifs. Ces vols dureront-ils plus longtemps?

Oui, mais pas de manière significative. Nous espérons que les couloirs de dégagement actuels resteront libres.