Les quatre objectifs de Trump dans la guerre contre l'Iran

Donald Trump a dévoilé lundi quatre objectifs précis pour la guerre en Iran, affirmant avoir saisi la «dernière et meilleure occasion» de frapper le régime. Il se dit prêt à envoyer des troupes au sol si nécessaire.

ATS Agence télégraphique suisse

Ce lundi, Donald Trump a fait pour la première fois une liste précise de quatre objectifs pour la guerre en Iran, dans une déclaration faite à la Maison Blanche. Pour justifier l'opération militaire lancée samedi, il a assuré qu'il avait saisi la «dernière et meilleure occasion» de frapper le régime des mollahs.

«Premièrement, nous détruisons les capacités de missiles balistiques de l'Iran», a déclaré le président américain, qui s'est exprimé sur le conflit avant une cérémonie de remise de décorations. «Deuxièmement, nous réduisons à néant leur marine», a ajouté le dirigeant républicain.

«Troisièmement, nous faisons en sorte que le premier soutien mondial du terrorisme ne puisse jamais avoir d'arme nucléaire», a-t-il poursuivi. «Enfin, nous assurons que le régime iranien ne puisse pas continuer à armer, financer et diriger des armées terroristes hors de ses frontières», a conclu Donald Trump, en référence aux groupes armés liés à Téhéran au Moyen-Orient, tels que le Hezbollah libanais ou le Hamas palestinien.

Trump prêt à envoyer des troupes au sol

Le président américain a également affirmé qu'il enverrait des troupes américaines au sol en Iran «si c'était nécessaire» Le ministre de la Défense Pete Hegseth avait auparavant déclaré pendant une conférence de presse qu'aucun soldat américain ne se trouvait actuellement sur le territoire iranien, mais affirmé que les Etats-Unis iraient «aussi loin que nécessaire».

Selon le chef du Pentagone, déclarer ouvertement «ce que nous sommes prêts à faire ou à ne pas faire, c'est de la stupidité!». «Je n'ai pas le trac en matière de troupes au sol – comme tous ces présidents qui disent 'Il n'y aura pas de troupes au sol'. Je ne dis pas ça», a confié de son côté le président américain au «New York Post», ajoutant: «Je dis 'Nous n'en avons probablement pas besoin' ou 'Si c'était nécessaire'.»

«Grande vague» de l'offensive encore à venir

Dans un entretien téléphonique distinct avec CNN, Donald Trump a lancé, à propos de l'Iran: «Nous n'avons même pas encore commencé à les frapper fort. La grande vague ne s'est pas encore produite. La grande vague arrive bientôt». «Nous sommes déjà nettement en avance sur nos prévisions. Mais quel que soit le délai, ce n'est pas grave, quoi qu'il en coûte, nous y arriverons toujours», a affirmé le président américain durant son allocution la Maison Blanche, ajoutant que «nous avons les capacités nécessaires pour aller bien au-delà» de 4 ou 5 semaines.

Le dernier déploiement à grande échelle de troupes américaines au sol dans un conflit remonte à l'Irak en 2003 et leur dernière présence à grande échelle au sol dans un conflit remonte à l'Afghanistan, d'où les Etats-Unis se sont retirés de manière chaotique à l'été 2021 après vingt ans de guerre.

Le chef du Pentagone a assuré que la première puissance militaire mondiale ne s'engageait pas dans un nouveau «bourbier». «Aux médias et à la gauche qui crient: 'guerres sans fin!' - stop. Ce n'est pas l'Irak. Ce n'est pas sans fin», a déclaré Pete Hegseth. «Vous n'avez pas besoin d'envoyer 200'000 personnes et de rester pendant 20 ans. Nous avons prouvé que vous pouvez accomplir des objectifs qui favorisent les intérêts américains sans être idiot pour ça», a-t-il assuré.