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Verdict impitoyable
Après un braquage violent, un voleur de bijoux expulsé du territoire suisse

Un braqueur de 50 ans écope de 14 ans de prison pour tentative de meurtre sur un policier à Lugano. Le Tribunal pénal du Tessin dénonce son mépris total pour la vie humaine.
Publié: 11:42 heures
Reconnu coupable de tentative de meurtre, l'accusé a écopé de 14 ans de prison.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Tribunal pénal du Tessin a condamné le principal accusé dans le procès du braquage de bijoux à une peine de 14 ans de prison, assortie d’une expulsion à vie du territoire suisse. Les autres accusés ont écopé de peines d’emprisonnement allant de 14 mois à 9 ans.

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Le tribunal a reconnu coupable de tentative de meurtre le principal accusé, âgé de 50 ans. L’homme aurait considéré le policier, sur lequel il avait braqué son arme avant de tirer au moins une fois, comme un «insetto fastidioso» – soit un «insecte agaçant». Cet agent de la police municipale de Lugano avait surpris par hasard ce qui se déroulait dans la bijouterie-horlogerie et était intervenu pour mettre fin au braquage.

Selon le tribunal, l’accusé a agi avec un profond manque de scrupules. «Egoïsme» et «mépris de la vie humaine» seraient même des termes trop faibles pour qualifier son comportement, a déclaré le président du tribunal lors de la lecture du verdict au Tribunal pénal de Lugano.

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