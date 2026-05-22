Quatre hommes écroués après un spectaculaire vol en Suisse

Quatre hommes ont été écroués à Besançon pour un vol spectaculaire commis en septembre 2025 à Renan (Berne). Le préjudice, 250 plaquettes d'or et des pièces de montres de luxe, atteint 550'000 euros.

AFP Agence France-Presse

Quatre hommes suspectés d'avoir participé au vol d'une importante quantité d'or et de pièces détachées de montres de luxe, en septembre dernier en Suisse, pour un préjudice s'élevant à environ 550.000 euros, ont été écroués vendredi à Besançon, a annoncé le procureur de la ville.

Les suspects, âgés d'une vingtaine à une quarantaine d'années, ont été interpellés mercredi dans le département français du Doubs. Ils ont été mis en examen et placés en détention provisoire vendredi dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour «vol en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et blanchiment de vol en bande organisée», a précisé le procureur de Besançon Cédric Logelin lors d'une conférence de presse. Les faits ont eu lieu le 11 septembre 2025 à Renan, dans le canton de Berne (Suisse).

250 plaqauettes d'or

Selon les investigations de l'équipe commune d'enquête franco-helvétique, le salarié de la société suisse de transports, qui avait initialement donné l'alerte en expliquant avoir été victime d'un braquage par deux hommes armés, «avait en réalité eu une participation active aux faits», a indiqué devant la presse Lucas Maillard-Salin, substitut du procureur.

L'homme transportait un chargement de 250 plaquettes d'or brut et de plusieurs centaines de pièces détachées de montres de luxe. «A ce stade, il reconnait son implication», contrairement aux trois autres mis en examen, a précisé le procureur. Les premiers éléments des enquêteurs suisses ont permis «d'identifier un véhicule français» et «une équipe qui résidait en Franche-Comté», selon le commandant de la Section de recherches de la gendarmerie de Besançon, Christophe Vila, en charge de l'enquête.

Le degré d'implication des suspects reste à déterminer et «les investigations sont loin d'être finies», a souligné Logelin. Certains sont déjà connus de la justice mais pour des faits de droit commun. Initialement sept personnes avaient été interpellées, mais seuls quatre ont été présentées à un juge vendredi.

Aucune trace du butin

Le butin, dont la valeur avoisine 550'000 euros, n'a pas été retrouvé. «Les auteurs ont très rapidement écoulé la marchandise après le vol», selon Logelin. Les premières perquisitions menées dans le Doubs ont permis la découverte de produits stupéfiants, d'un détecteur de balise (qui permet aux malfaiteurs de savoir qu'ils sont surveillés), de numéraire, de sacs Louis Vuitton ainsi que d'une quinzaine de téléphones portables.

Les magistrats ont relevé le «travail de grande qualité» entre les enquêteurs suisses et français, dont la coordination est essentielle, notamment sur ces affaires de vol d'or et de métaux précieux destinés à la joaillerie de luxe, fréquentes dans ce secteur frontalier.