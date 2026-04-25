Un homme abattu après avoir tiré sur des gendarmes

Un braqueur cagoulé a été abattu par des gendarmes samedi à Clermont-L'Hérault. L'homme, sortant d'une épicerie qu'il venait de cambrioler, aurait ouvert le feu sur les forces de l'ordre.

AFP Agence France-Presse

Un homme cagoulé qui sortait d'une épicerie de Clermont-L'Hérault qu'il venait de braquer a été abattu samedi par des gendarmes vers qui il avait ouvert le feu, a-t-on appris de source proche de l'enquête, confirmant une information donnée par Midi Libre.

Selon les premiers éléments de l'enquête, les gendarmes ont été appelés pour «un vol à main armée dans une épicerie. Un individu, seul, est sorti et a fait usage de son arme en direction des gendarmes. Les gendarmes ont riposté et l'individu est décédé à la suite des tirs», a déclaré à l'AFP la source proche de l'enquête.



