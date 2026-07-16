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19 centimes de différence à la pompe
Les automobilistes suisses se font-ils arnaquer sur le prix de l'essence?

La station-service low cost Etzelpark à Bellinzone bouleverse les prix du carburant au Tessin. Le député Mauro Minotti demande des réponses sur des tarifs jugés trop élevés par le passé. La concurrence fait rage et la Comco surveille.
Publié: il y a 9 minutes
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La station-service d'Etzelpark à Bellinzone est «en libre-service».
Photo: DR

En bref

Généré par l’IA, vérifié par la rédaction
  • L'ouverture de la station-service low cost Etzelpark à Bellinzone début juillet a provoqué une baisse significative des prix du carburant au Tessin, avec une chute initiale de 19 centimes par litre en seulement six heures
  • L'élu tessinois Mauro Minotti a déposé une motion pour enquêter sur des prix potentiellement «injustement élevés» pratiqués auparavant et demande l'intervention de la Comco, bien que celle-ci ne constate aucune infraction
  • Selon la Comco, la baisse des prix résulte d'une concurrence accrue, tandis que le Surveillant des prix soupçonne une marge de manœuvre pour des tarifs plus bas; en 2022, une situation similaire avait été signalée à Granges et Soleure
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Sven Altermatt

La guerre des prix fait rage à la pompe au Tessin! En effet, l'ouverture récente d'une station-service low cost a provoqué une chute des prix de l'essence dans la région. L'arrivée d'Etzelpark a bouleversé le marché dans le canton, les prix à la pompe s'effondrent. «Six heures après notre ouverture, le premier concurrent avait déjà baissé ses prix de 19 centimes», disait déjà en début juillet Michael Knobel, exploitant d’Etzelpark.

La station-service de ce discounter se trouve à Bellinzone. Entre-temps, les prix ont légèrement remonté par endroits, mais ils restent inférieurs au niveau précédent l’ouverture d’Etzelpark dans de nombreuses localités. L’affaire a même eu des répercussions politiques jusqu'à Berne.

«Des prix du carburant injustifiés»?

Après cette chute de prix, le député tessinois du parti de la Lega dei Ticinesi, Mauro Minotti, a déposé une motion. Il a interrogé le Conseil d’Etat pour savoir si «les consommateurs ont payé des prix du carburant injustifiés pendant des années». Pour l'élu cantonal, une chose est sûre: les citoyens auraient le droit de savoir pourquoi ils ont dû payer plus cher et si les marges étaient trop élevées. Neuf autres parlementaires ont cosigné son interpellation, relaie le portail en ligne tessinois tio.ch.

Le député sort d'ailleurs l'artillerie lourde : il demande s’il ne faudrait pas saisir la Commission de la concurrence (COMCO). Existe-t-il des soupçons d'entente cartellaire ?

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Le «Corriere del Ticino» a mené l'enquête sur cette question. Pour l'instant, la COMCO estime qu'il n'y a pas matière à intervenir. Interrogée par le quotidien, elle qualifie cet effondrement des tarifs de conséquence normale d’une concurrence accrue. L’autorité rappelle au passage que des baisses de prix simultanées chez plusieurs concurrents ne suffisent pas, à elles seules, à prouver l’existence d'accords illicites.

L'autorité de régulation des prix a une vision légèrement différente. Dirigée par Stefan Meierhans, l'autorité voit dans le cas tessinois un indice suggérant qu’il aurait pu exister une marge de manœuvre pour des prix du carburant plus bas sur le marché tessinois. D’ailleurs, l'association tessinoise des stations-services a déjà réagi à ce sujet. Elle estime que cette forte baisse des prix serait la conséquence d’une «stratégie d’entrée agressive sur le marché» et difficilement viable économiquement au long terme.

Le rôle de la concurrence

Le fait que la concurrence puisse influencer autant le prix du carburant s’est déjà produit aupravant en Suisse, notamment dans le Jura en 2022. Le «Grenchner Tagblatt» avait révélé que les automobilistes de Granges (SO) devaient parfois payer plus cher leur carburant qu’à Soleure, située à quelques kilomètres de là.

Le maire de Granges de l’époque avait crié à l'«arnaque». De leur côté, les exploitants de stations-service avaient invoqué la situation concurrentielle locale. Soleure serait une zone dite «à bas prix», où la concurrence exercerait une pression particulièrement forte sur les tarifs.

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