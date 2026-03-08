DE
FR

Le socialiste et avocat Sébastien Pedroli
«Les animaux maltraités peuvent cacher d’autres victimes»

Qui tabasse son chien tabasse sa femme? Sans faire de généralité, le député socialiste vaudois et avocat Sébastien Pedroli souhaite que la violence envers les animaux mette la puce à l’oreille des autorités. Interview dans son étude broyarde en présence de Doudou.
Publié: 10:26 heures
Le Broyard Sébastien Pedroli est député socialiste au Grand Conseil vaudois et avocat.
Photo: Blaise Kormann
ANTOINE ZOOM (1).png
Antoine Hürlimann
L'Illustré

C’est une idée pour le moins originale. Dans le canton de Vaud, le député socialiste Sébastien Pedroli a déposé un postulat demandant aux autorités d’investiguer l’existence potentielle de violences conjugales ou intrafamiliales en cas de maltraitance sur les animaux du foyer concerné.

Qui tabasse son chien tabasse sa femme? L’élu broyard refuse les généralités provocatrices et cite différentes sources scientifiques pour étayer sa proposition. Quid de la violence sur les animaux de rente? Les agriculteurs négligents sont-ils également visés? Pour faire le point, celui qui est par ailleurs avocat nous reçoit dans son étude payernoise en présence de Doudou, son adorable (mais bruyant) spitz nain de 4 ans et demi.

Sébastien Pedroli, selon vous, les animaux pourraient nous révéler des informations importantes, voire carrément vitales. Lesquelles exactement?
Ma réflexion part d’un principe de base concernant les violences conjugales: pour éviter le pire, il faut intervenir le plus rapidement possible. Malheureusement, beaucoup de victimes se cachent à cause de la pression, des menaces, de la honte... Il faut donc être sensible aux signes pour réussir à déceler ce qui est dissimulé. C’est cette logique qui explique pourquoi, lorsque des violences sur des enfants sont constatées, les autorités investiguent automatiquement pour découvrir s’il y a par ailleurs des actes répréhensibles du côté des parents. J’aimerais que la violence sur les animaux domestiques soit considérée comme une alerte tout aussi crédible.

A lire aussi
In extremis, Berne renonce à couper 300'000 francs pour l’aide aux victimes
Violences faites aux femmes
In extremis, Berne renonce à couper 300'000 francs pour l’aide aux victimes
Les violences physiques et sexuelles sont en hausse en France
Libération de la parole
Les violences physiques et sexuelles sont en hausse en France

D’après vous, il y a donc un lien clair entre la maltraitance sur les animaux domestiques et la violence conjugale. Sur quoi se fonde votre analyse?
Différentes sources scientifiques et médiatiques établissent que des violences sur les animaux domestiques peuvent révéler des violences dans le couple. Par exemple, Psychology Today conclut que la maltraitance animale constitue fréquemment une forme instrumentale de violence utilisée dans les contextes de violence domestique, servant à intimider, contrôler ou punir la victime humaine du foyer. Une autre revue systématique (Tomlinson et al., 2022) souligne que la violence envers les animaux est non seulement un indicateur de violence intrafamiliale, mais aussi un facteur aggravant qui augmente les risques pour les victimes humaines, notamment les femmes et les enfants. Pour résumer, les animaux sont aussi bien des outils de manipulation que des victimes... qui peuvent en cacher d’autres.

«
Tout le monde, ou presque, s’accorde sur la nécessité de faire davantage pour endiguer les violences conjugales
»

Vous insistez sur l’importance de ne pas généraliser. Pourquoi?
La violence sur les animaux domestiques n’est pas forcément une «passerelle». En clair: tous les auteurs de violence sur animaux ne tabassent pas leur femme. Pour imager, c’est un peu comme la marijuana et l’héroïne. Même si beaucoup d’héroïnomanes consomment ou ont consommé du cannabis, tous les fumeurs d’herbe ne vont pas forcément consommer un jour de l’héroïne. Cela peut être un bon indicateur mais il ne faut pas tirer de conclusion hâtive.

Que demandez-vous concrètement au Conseil d’Etat vaudois?
J’ai déposé un postulat qui demande plusieurs mesures. La principale: étudier la possibilité d’instaurer un protocole systématique obligeant les forces de police, les vétérinaires ou toute autre personne en contact avec les animaux, lors de tout signalement ou constat de maltraitance envers un animal domestique, à faire vérifier par les services compétents (police, Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, etc.) l’existence potentielle de violences conjugales ou intrafamiliales dans le foyer concerné.

Comment votre idée a-t-elle été reçue par vos collègues au parlement?
Bien. Tout le monde, ou presque, s’accorde sur la nécessité de faire davantage pour endiguer les violences conjugales. Imposer aux vétérinaires de signaler aux autorités les suspicions de violences sur les animaux domestiques pour enclencher des recherches plus larges n’est pas une demande politiquement clivante. J’ai eu des soutiens de gauche comme de droite.

«
Nous voulons que la Suisse et les cantons s’inspirent de l’Espagne
»

Et les vétérinaires, qu’en pensent-ils?
Pour être honnête, je ne les ai pas sondés. Je conçois que mes demandes, si elles étaient mises en œuvre par le Conseil d’Etat, pourraient engendrer du travail supplémentaire. Mais je suis convaincu que cela en vaudrait indéniablement la peine.

Vous ne mentionnez pas la violence sur les animaux de rente. Vous n’avez pas osé froisser les agriculteurs?
La cruauté envers les animaux au sens large est problématique. Néanmoins, mon postulat se concentre sur les animaux domestiques parce que ce sont eux que les études scientifiques évoquent. Concernant les agriculteurs, certains m’ont demandé si c’est la récente affaire de l’éleveur neuchâtelois (fin janvier, une dizaine de vaches et de veaux sont morts après avoir été laissés à l’abandon dans une ferme neuchâteloise par leur propriétaire en état d’épuisement, ndlr) qui m’a mis la puce à l’oreille et si, dans cette histoire, mon postulat pourrait s’appliquer. La réponse est non.

Vous êtes politicien et avocat. En vous appuyant sur votre double expertise, que faudrait-il faire pour aller encore plus loin contre les violences de genre?
C’est l’un des principaux combats de mon parti, le Parti socialiste. Nous voulons que la Suisse et les cantons s’inspirent de l’Espagne, qui est un pays pionnier dans la lutte contre les violences de genre. Cet Etat a consenti à des investissements massifs et a mis en place toute une série de mesures dédiées, comme des tribunaux spécialisés. Malheureusement, à Berne, la majorité de droite ne semble pas vouloir faire de cette problématique essentielle – on parle tout de même de la vie des femmes... – une priorité.

Sans aller aussi loin, n’existe-t-il pas d’autres leviers d’action?
En tant qu’avocat, je constate qu’il y a encore énormément de progrès à faire dans l’accueil, la prise en charge et l’écoute des victimes. On pourrait parler de la création d’une brigade spécialisée qui s’occuperait de tous les cas du genre, ce qui serait une excellente chose. Mais avant, il serait déjà bien de continuer à améliorer la formation des agents de police.

Un article de «L'illustré» n°10

Cet article a été publié initialement dans le n°10 de «L'illustré», paru en kiosque le 5 mars 2026.

Cet article a été publié initialement dans le n°10 de «L'illustré», paru en kiosque le 5 mars 2026.

Violences contre les femmes: besoin d'aide?

Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.

En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.

Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.

Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.

En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.

Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.

Découvrez nos contenus sponsorisés
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Présenté par
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Prochaine génération
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui?
Deux générations, un même instinct du but
Présenté par
Deux générations, un même instinct du but
Albert et Denis Malgin, Top Scorers de génération en génération
Deux générations, un même instinct du but
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Présenté par
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Tom Reulein, chef de mission
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière».
Calme et concentration aux heures de pointe
Présenté par
Calme et concentration aux heures de pointe
Leadership innovant
Calme et concentration aux heures de pointe
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
Présenté par
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
De la Vénétie à la Californie
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Articles les plus lus
    Articles les plus lus