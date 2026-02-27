En France, les violences physiques ont augmenté de 5% et les violences sexuelles de 8% en 2025, selon le ministère de l'Intérieur. La majorité des victimes sont des femmes et des mineures.

AFP Agence France-Presse

Le nombre de violences physiques et sexuelles enregistrées en France par les forces de l'ordre ont respectivement augmenté de 5% et 8% en 2025, selon une étude du ministère de l'Intérieur publiée vendredi. Pour les violences physiques comme sexuelles, les mis en cause sont principalement des hommes, (respectivement 80% et 95%). En 2025, les services de police et gendarmerie ont enregistré 473'000 victimes de violences physiques, dont 24% de mineures (114'500). Ils ont également enregistré 132'300 victimes de violences sexuelles, dont plus de la moitié (58%) sont mineures.

Un peu plus de la moitié des violences physiques sont commises dans le cadre familial. Lorsque ces violences sont commises au sein de la famille, les victimes sont majoritairement des femmes (73%). En dehors de la sphère familiale, les victimes sont plus souvent des hommes (69%).

Très majoritairement des femmes

En ce qui concerne les violences sexuelles, la hausse du nombre de victimes s'inscrit «dans un contexte de libération de la parole» et «d'amélioration» de leurs «conditions d'accueil» par les services de police et gendarmerie, selon l'étude. Les victimes sont toujours très majoritairement des femmes (85%).

«Un des facteurs d'augmentation du nombre de victimes de violences sexuelles enregistrées une année donnée est la part croissante de faits anciens dénoncés», explique l'étude. «Cette part est particulièrement importante pour les victimes mineures au moment des faits et pour les violences commises au sein de la famille».

Les trois-quarts des infractions sexuelles enregistrées sont des violences sexuelles physiques. Dans le détail, les victimes ont principalement subi des agressions ou des atteintes sexuelles (39%), des viols ou tentatives de viol (38%) et dans de plus rares cas, elles ont été victimes d'exploitation sexuelle (10%), d'exhibition sexuelle (6%) ou de violences sexuelles non physiques (6%), essentiellement du harcèlement sexuel.