«Et la joie de vivre» de Gisèle Pelicot, numéro un des ventes en France, explore les violences subies par l'auteure. Traduit dans 22 langues, il connaît aussi un succès international depuis sa sortie le 17 février.

AFP Agence France-Presse

Le livre de Gisèle Pelicot, «Et la joie de vivre», s'est vendu à plus de 60'000 exemplaires dans la semaine ayant suivi sa sortie, prenant ainsi la première place du classement des ventes, a-t-on appris mercredi auprès de son éditeur, Flammarion. Publié le 17 février et porté par une forte campagne médiatique, l'ouvrage de Gisèle Pelicot et de la journaliste Judith Perrignon s'est écoulé à 63.574 exemplaires pour un tirage initial de 150'000, selon la maison d'édition, qui se base sur les données de l'institut spécialisé GfK.

«Nous sommes satisfaits. C'est un très bon chiffre pour le démarrage d'un livre de témoignage», a-t-on indiqué à Flammarion, qui se félicite aussi d'excellents résultats au Royaume-Uni, en Allemagne ou en Norvège. «Et la joie de vivre» est sorti le 17 février dans 22 langues, dont l'anglais, l'allemand ou l'espagnol. Aux Etats-Unis, l'ouvrage s'appelle «A hymn to life, Shame has to change sides» («Un hymne à la vie, la honte doit changer de camp»).

Gisèle Pélicot, 73 ans, y raconte les viols organisés par son ex-mari Dominique avec des dizaines d'hommes et le procès historique d'Avignon, qui l'ont transformé en figure internationale de la lutte contre les violences sexuelles. Après avoir présenté son livre à Paris, Gisèle Pelicot a débuté une tournée à l'étranger. Elle a notamment été reçue lundi à Londres par la reine Camilla, qui s'est déclaré «choquée» par ce qu'avait subi la Française. Sa tournée doit la mener en Allemagne, puis en Espagne début mars, avant l'Italie, le Canada et New York. En France, elle présentera le livre dans plusieurs villes, dont Aix-en-Provence.