Dès dimanche, seule la nouvelle vignette sera valable sur les autoroutes suisses. L'OFDF met en garde contre les temps d'attente en ligne, car la demande pousse le site Internet de la Confédération à ses limites.

Anna Clara Kohler

Avis aux automobilistes! La vignette autoroutière 2025 est valable jusqu'à la fin de la semaine. Dès le 1er février, il faudra impérativement vous procurer la vignette 2026. Depuis un peu plus de deux ans, vous pouvez choisir entre une version numérique ou autocollante.

Les Suisses se précipitent sur la version numérique à la dernière minute et la boutique en ligne officielle de la Confédération en ressent les effets. Le site de l'Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières (OFDF) peine à répondre à la forte demande, d'après le portail «Streetlife».

«Actuellement, la demande de vignettes électroniques est très forte, ce qui peut entraîner des temps de chargement parfois plus longs. Nous surveillons en permanence la boutique en ligne», indique un communiqué. Les vignettes électroniques représentent environ 45% des vignettes vendues en 2025. Lors du lancement de la version numérique, ce chiffre était de 35%. Le magazine automobile «Streetlife» prévoit même une part de marché supérieure à 50% pour 2026. Les chiffres officiels ne sont pas encore disponibles.

Gare aux arnaques

Un deuxième avis sur la boutique en ligne du gouvernement met en garde contre les risques de fraude. Ces signalements ont augmenté ces dernières semaines. Les fraudeurs utilisent généralement l'une des trois méthodes suivantes.

D'abord, les courriels d'hameçonnage demandent aux destinataires de «saisir à nouveau leurs informations de paiement en ligne». Le gouvernement met en garde contre ces messages et recommande de passer commande uniquement depuis le site officiel. L'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) précise qu'il ne demande jamais de confirmer les informations de paiement par courriel.

Un seul fournisseur officiel

La boutique en ligne de la Confédération est accessible sur www.e-vignette.ch ou via.admin.ch/shop. Cependant, une recherche Google avec le mot-clé «vignette électronique» révèle de nombreuses autres boutiques. Des vendeurs peu scrupuleux créent des portails prétendant vendre la vignette. Mais ces sites, d'un réalisme trompeur et parfois sponsorisés, ne la délivrent jamais.

Quant aux prestataires tiers, ils vous fournissent bien la vignette, mais vous facturent aussi des frais. Ainsi, le prix initial de la vignette électronique ou autocollante de 40 francs peut rapidement atteindre les 50 francs.

En d'autres termes: achetez votre vignette électronique le plus tôt possible et sur la boutique en ligne officielle. Si vous avez tendance à procrastiner, vous devrez faire preuve de patience pendant l'achat de votre vignette, ces prochains jours. Ou opter pour la version autocollante.