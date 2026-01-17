Les automobilistes qui circulent sur autoroute ou voie rapide avaient jusqu'à fin janvier pour coller la nouvelle vignette sur leur pare-brise. Ceux qui se font prendre sans devront s'acquitter d'une amende de 200 francs.

Nicola Imfeld

Commençons par la bonne nouvelle: la vignette autoroutière coûte toujours 40 francs en 2026. La mauvaise nouvelle: rouler sans vignette valable coûtera plus cher. En effet, les contrevenants paieront une amende de 200 francs. Dans un avenir proche, la vignette pourrait devenir électronique. Dans l'intervalle, enlever son ancienne vignette et apposer la nouvelle sur votre pare-brise restera incontournable si vous voulez éviter la contravention. Blick vous montre les pièges à éviter.

1 Comment enlever l'ancienne vignette?

Dissolvant pour vernis à ongles, sèche-cheveux, ongles: presque tout le monde a déjà essayé une mauvaise méthode pour retirer une ancienne vignette. Qui a fini par laisser des traces sur le pare-brise, sans pour autant permettre de décoller complètement l'ancienne vignette...

Or, le meilleur moyen d'y parvenir est de se munir d'un grattoir vitrocéramique, c'est-à-dire disposant d'une lame de rasoir. Grattez la vignette avec des mouvements ondulatoires, de bas en haut, puis de gauche à droite. Enfin, humidifiez les résidus avec de l'eau pour les éliminer plus facilement, toujours à l'aide de votre grattoir.

2 Où coller la vignette?

Pour les véhicules privés, la vignette doit être fixée à l'intérieur du pare-brise, sur le bord gauche de la vitre ou derrière le rétroviseur. Elle doit être collée directement sur son support: les bandes adhésives, les films collants et autres accessoires ne sont pas autorisés. Pour qu'elle ne gêne pas la visibilité, il convient d'enlever les vignettes périmées.

3 Peut-on transférer des vignettes automobiles?

Il est interdit de détacher et de transférer une vignette sur un autre véhicule. Même en cas de remplacement du pare-brise, la vignette ne peut pas être simplement détachée de l'ancienne vitre, mais doit être remplacée par une nouvelle vignette.

4 Où colle-t-on la vignette sur les remorques?

Pour les véhicules sans pare-brise – par exemple les remorques ou les motos –, la vignette doit être collée à un endroit qui n'est pas démontable et facilement accessible.

5 Quelle est la durée de validité d'une vignette?

La vignette est valable pendant 14 mois, à savoir du 1er décembre de l'année précédente au 31 janvier de l'année suivante.

6 Où peut-on acheter des vignettes automobiles?

Elle peut être achetée dans les bureaux de poste, les stations-service, les garages et les services cantonaux des automobiles. En outre, elle est disponible dans tous les bureaux de douane occupés.

7 Pour quelles routes faut-il une vignette?

Toutes les routes de Suisse ne sont pas soumises à la vignette. Même les autoroutes ne le sont pas toutes. Sur cette page, vous trouverez les autoroutes et semi-autoroutes soumises à la redevance.

8 Peut-on transférer la vignette à quelqu'un?

Une vignette autoroutière ne peut pas être transférée à d'autres véhicules. Si un automobiliste remplace un pare-brise endommagé, la nouvelle vignette sera payée par son assurance s'il peut prouver que le pare-brise a été remplacé avec la vignette.

9 Les voitures étrangères qui traversent la Suisse ont-elles aussi besoin de la vignette?

Tous ceux qui circulent en Suisse sur l'autoroute avec une voiture, une moto ou une remorque doivent avoir une vignette autoroutière valable toute l'année.

10 Quelle est l'amende encourue en cas de contrefaçon de la vignette?

La falsification ou l'utilisation de vignettes falsifiées entraîne une plainte auprès du Ministère public de la Confédération. Une amende est également infligée si la vignette est utilisée plusieurs fois, par exemple sur différents véhicules. Les contrevenants à la vignette paient 200 francs d'amende.