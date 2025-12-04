DE
Voici comment vous protéger
Les fraudes à la vignette autoroutière électronique se multiplient

La vignette autoroutière électronique gagne en popularité en Suisse. Mais pendant la période de forte activité commerciale liée à la fin de l'année, des escrocs tentent d'extorquer de l'argent aux acheteurs: voici comment vous protéger.
Publié: il y a 37 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 31 minutes
Ulrich Rotzinger

Près de la moitié des vignettes autoroutières vendues sont désormais électroniques. L'option numérique gagne du terrain par rapport à sa version adhésive. Les cantons de Vaud, Zurich, Berne et Argovie en sont particulièrement demandeurs. Mais attention! Avec la hausse des ventes, le nombre de fraudes se multiplie. L'Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières (OFDF) a publié un avertissement sur son site internet concernant les «fraudes en ligne liées à la vignette électronique».

Ces dernières semaines, les autorités ont constaté une augmentation des signalements de fraudes. De faux sites web circulent sur Internet et des personnes reçoivent des courriels leur demandant de saisir à nouveau leurs informations de paiement en ligne.

La Fondation pour la protection des consommateurs a aussi publié une mise en garde. Des fournisseurs non officiels, donc des resquilleurs, vendent les vignettes électroniques plus cher: elles peuvent coûter jusqu'à 50 francs au lieu de 40. Alors ne cédez pas à leur pression et ne choisissez pas votre fournisseur à la hâte. Sachez aussi que l'ancienne vignette 2025 reste valable jusqu'à fin janvier 2026.

Seulement le vendeur officiel

L'OFDF vous recommande donc d'être prudents quand des fournisseurs douteux vous demandent une caution à l'achat de votre vignette électronique. Gardez à l'esprit que l'OFDF ne vous demandera jamais de confirmer vos informations de paiement par e-mail.

Les défenseurs des consommateurs et la Confédération vous conseille de n'avoir recours qu'au canal de vente officiel sur www.e-vignette.ch. Vous éviterez ainsi de payer trop cher ou de vous faire voler. Le prix de vente officiel est de 40 francs par vignette électronique. On compte actuellement 4,9 millions d'e-vignettes en circulation. La Suisse représente la plus grande part de cette demande (2,8 millions), le reste est réparti entre les autres pays.

