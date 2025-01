1/5 L'e-vignette s'achète facilement en ligne et est valable immédiatement. Photo: keystone-sda.ch

Jean-Claude Raemy

De nombreux Suisses détestent la vignette autocollante qui permet de circuler sur les autoroutes du pays. Non pas parce que les propriétaires de véhicules se retrouvent à payer 40 francs pour l'obtenir, mais à cause du rituel annuel de janvier: l'ancienne vignette doit être péniblement grattée du pare-brise de la voiture et recouverte tant bien que mal par la nouvelle.

On pourrait donc penser que la vignette électronique introduite en août 2023 est désormais largement utilisée. Mais ce n'est dans les faits pas encore tout à fait le cas.

Le dimanche 29 décembre 2024, l'Office fédéral des douanes et de la protection des frontières (OFDG), l'entité qui émet les vignettes, a comptabilisé ses ventes et a constaté avoir écoulé environ 630'000 e-vignettes pour 2025. Fait intéressant: le 19 décembre, il n'y avait que 422'000 achats. Rien qu'au cours des dix derniers jours, plus de 200'000 e-vignettes ont donc été transmises. Une véritable ruée vers l'étiquette numérique.

Il n'existe pas encore de données sur le nombre de vignettes autocollantes vendues en 2025. «Actuellement, nous estimons que les vignettes électroniques constitueront entre 40 et 50% des ventes totales «, déclare toutefois un porte-parole de l'OFAC à Blick.

Seulement 35% d'e-vignettes en 2024

À titre de comparaison, 3,82 millions d'e-vignettes ont été vendues au total l'année dernière. Mais même pour 2024, il n'existe pas encore de données précises sur le nombre de vignettes autocollantes écoulées, car les chiffres de tous les points de vente en Suisse et à l'étranger ne seront demandés qu'au printemps. L'OFAC part toutefois du principe qu'environ 7,1 millions de vignettes autocollantes ont été vendues pour l'année 2024.

Le total de près de 11 millions de vignettes vendues correspond à peu près à la valeur des années précédentes. La dernière fois, il s'agissait de 10,5 millions. Les vignettes électroniques ont représenté environ 35% des achats au cours de leur première année de disponibilité.

L'OFAC s'attend à ce que la part des vignettes électroniques augmente, car leur achat est simple et permet de gagner du temps. Elle peut être obtenue via www.e-vignette.ch sur le «Via Portal» de l'OFAC, ne doit pas être apposée physiquement et est valable immédiatement. De plus, elle est liée au numéro d'immatriculation du véhicule et non au véhicule – il n'est donc pas nécessaire de l'acheter à nouveau en cas de changement de voiture ou de moto.