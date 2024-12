L'e-vignette suisse gagne en popularité: plus d'un tiers des 11 millions de vignettes vendues pour 2024 étaient numériques. Mais les associations de protection des consommateurs alertent sur les vendeurs non officiels proposant des prix gonflés.

1/5 La vignette autoroutière 2025 est arrivée. Elle coûte 40 francs et doit être achetée avant fin janvier.

Gabriel Knupfer

La nouvelle vignette autoroutière est arrivée. A cet égard, de nombreux conducteurs opteront cette année encore pour la vignette électronique. Car cette dernière est en plein essor. Pour l'année 2024, la variante numérique représentait déjà plus du tiers des ventes.

Mais les associations de protection des consommateurs mettent désormais en garde: si l'on veut acheter une vignette électronique, il faut le faire via le canal officiel de la Confédération. Car les vendeurs non officiels proposent exactement le même produit, mais à des prix nettement plus élevés.

Pour 40 francs, mais uniquement dans la boutique officielle

«Les automobilistes doivent savoir qu'il existe aussi des fournisseurs non officiels, plus chers. Nous recommandons d'acheter la vignette électronique via le canal de vente de la Confédération», explique André Bähler, responsable politique et économie de la Fondation pour la protection des consommateurs.

Vous trouverez la boutique en ligne officielle sur e-vignette.ch. C'est le seul endroit où la vignette électronique coûte 40 francs. Car les autres fournisseurs sont plus chers. Sur ch-vignette.com, elle coûte 44 francs, et même 49 francs sur vignetteswitzerland.com. Malgré cela, ces boutiques sont bien positionnées dans la recherche Google.

Supplément pour le support en anglais

Chez les fournisseurs surtaxés, le prix est souvent indiqué en euros, car ils s'adressent à une clientèle étrangère qui a besoin de la vignette pour pouvoir emprunter les autoroutes suisses. Toutefois, les voyageurs de l'étranger peuvent aussi l'acheter sans problème dans la boutique officielle.

L'année dernière, une collaboratrice d'une boutique en ligne néerlandaise avait expliqué le supplément de prix à Blick: davantage de méthodes de paiement sont proposées, ainsi qu'un support client en anglais. Selon la Confédération, près de 40% des vignettes électroniques vendues ont été achetées par des personnes dont la voiture est immatriculée à l'étranger.