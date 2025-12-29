Sur certaines plateformes en ligne, la vignette autoroutière 2026 se vend moins cher que le prix officiel de 40 francs. Comment expliquer ces rabais, et est-il sûr de l’acheter sur Internet?

Lucien Fluri

La vignette autoroutière 2026 doit être collée sur le pare-brise – ou activée sous forme numérique – au plus tard le 31 janvier. Passé ce délai, les automobilistes s'exposent à une amende salée.

Vendue au prix officiel de 40 francs, la vignette est actuellement disponible à prix réduit sur Internet. Les offres dites «bon plan» se multiplient notamment sur la plateforme d'enchères Ricardo. Selon les annonces, la vignette se négocie à 35 ou 36 francs. L'économie reste modeste, mais elle représente tout de même une réduction d'environ 10%, moyennant un peu de patience et une participation aux enchères.

Un commerçant à l'origine de ces rabais?

Comment expliquer que la vignette soit proposée à un prix inférieur au tarif officiel? Du côté de la Confédération, on se veut clair: il n'existe officiellement aucune offre à prix cassé. L'Etat perçoit pour chaque vignette le montant réglementaire de 40 francs. Les commerçants, de leur côté, ne disposent d'aucune marge leur permettant de modifier le prix de vente.

L'origine de cette profusion de vignettes à bas prix pourrait toutefois s'expliquer par une action promotionnelle du discounter Lidl. Début décembre, les clients ayant effectué des achats pour un montant d'au moins 70 francs dans cette chaîne de supermarchés ont pu obtenir la vignette à des prix compris entre 19.90 et 29.90 francs. De nombreux bénéficiaires de cette offre tenteraient désormais de revendre leur vignette afin de réaliser un petit bénéfice supplémentaire.

La Confédération n'y voit aucun manque à gagner

Pour la Confédération, ces pratiques ne posent aucun problème. Lidl a payé le prix plein pour chaque vignette et a assumé le coût de la réduction accordée aux clients. L'Etat n'a donc subi aucune perte financière et ne voit aucune raison d'intervenir. Les amateurs de bonnes affaires pourraient même avoir intérêt à patienter encore un peu. Plus la date limite du 31 janvier approche, plus les prix devraient continuer à baisser sur les plateformes d'enchères.

Sur Ricardo, il est par ailleurs possible de réaliser des économies sur d'autres produits postaux. Sous le mot-clé «Frankaturware», des stocks de timbres issus de collections privées sont proposés à la vente. Bien qu'anciens, ces timbres ne sont pas oblitérés et restent valables. Les rabais atteignent souvent des pourcentages à deux chiffres.