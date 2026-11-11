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Une étude encourageante
Un téléphérique entre Adelboden-Lenk et Crans-Montana? Ça se précise!

Un téléphérique spectaculaire entre Adelboden-Lenk (BE) et Crans-Montana (VS) se dessine. Après une étude de faisabilité, ce projet à haut-potentiel semble techniquement réalisable.
Publié: il y a 2 minutes
L'une des deux variantes retenues prévoit un passage par le Weisshorn (image).
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Le projet de téléphérique entre Adelboden-Lenk (BE) et Crans-Montana (VS), qui doit offrir aux touristes une vue sur le glacier de la Plaine Morte, se concrétise. Une étude de faisabilité juge que cette liaison est techniquement possible et qu'elle revêt un potentiel touristique.

Un trajet en téléphérique depuis Lenk jusqu'à la station supérieure de la Plaine Morte devrait faire un peu plus de 10 kilomètres et durer environ 30 minutes, selon le projet d'étude de faisabilité présenté mercredi soir lors d'une présentation publique à Lenk. Cette liaison implique de franchir d'importants dénivelés.

Ces obstacles exigent un système de téléphérique capable de franchir de grandes distances entre les pylônes, de résister à de forts vents et d'offrir une capacité suffisante de places assises. L'étude met en évidence un potentiel de fréquentation jugé considérable pour les deux domaines, Adelboden-Lenk et Crans-Montana.

Attractivité touristique

Ce projet panoramique dans la région du Wildstrubel, dans l'Oberland bernois, et du glacier de la Plaine Morte doit constituer une offre touristique ouverte toute l'année, a souligné l'association Cradle, acronyme tiré des premières lettres des trois stations parties prenantes au projet.

Après deux ans et demi de travaux, les experts soulignent que cette liaison permettra de renforcer l'attractivité des deux régions et apportera ainsi une contribution majeure pour relever les défis structurels et touristiques, ont indiqué les porteurs du projet dans un communiqué. L'idée de créer cette liaison est évoquée depuis des années.

Deux tracés retenus

L'étude de faisabilité retient deux variantes de tracés parmi les 59 proposées en fonction des exigences de desserte et de l'impact environnemental: Lenk-Metsch-Gletscherhorn-Crans-Montana (station supérieure Plaine Morte) et Lenk-Metsch-Weisshorn-Crans-Montana (station supérieure Plaine Morte).

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Des clarifications approfondies sont désormais nécessaires pour inscrire une variante de tracé dans les plans directeurs des cantons de Berne et du Valais. La priorité est accordée aux dangers naturels potentiels lors de la construction et de l'exploitation ainsi qu'aux mesures de protection.

La direction de Cradle a informé non seulement les autorités, mais aussi les propriétaires fonciers et les associations de protection de l’environnement de l’état d’avancement du projet.

L'association regroupe les communes géographiquement proches Adelboden BE, Lenk BE ainsi que l'association des communes de Crans-Montana avec Crans-Montana, Icogne et Lens, les remontées mécaniques de la région ainsi que l’Office du tourisme de Crans-Montana.

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