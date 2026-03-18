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De Viège à Hyderabad
Le leader mondial de la pharma Lonza délocalise une quarantaine d'emplois en Inde

Lonza annonce la délocalisation de 40 emplois, incluant des postes à Viège (VS), vers Hyderabad en Inde d'ici fin 2026. L'entreprise mise sur des centres à bas coûts pour centraliser ses services.
Publié: il y a 53 minutes
Lonza a confirmé, mercredi, sa volonté de délocaliser une partie de ses 4500 employés du site de Viège à Hyderabad, en Inde (archives).
Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT
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ATS Agence télégraphique suisse

Leader mondial de la sous-traitance pharmaceutique, biotechnologique et chimique, Lonza va délocaliser une quarantaine d'emplois, dont certains de Viège (VS) à Hyderabad (Inde) pour fin 2026. L'information a été transmise aux collaborateurs concernés et aux syndicats.

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«Lonza étend son modèle de services centralisés, qui couvre actuellement la finance, les ressources humaines, l’informatique et les achats, afin de prendre en charge des fonctions supplémentaires telles que (le contrôle) qualité, la chaîne d’approvisionnement et le marketing», précise le service de presse de Lonza, sollicité mercredi par Keystone-ATS.

Nombre de salariés touchés inconnu

«Certaines activités et fonctions seront progressivement transférées vers nos centres à bas coûts, y compris quelques postes fonctionnels actuellement basés à Viège», précise la multinationale.

Le nombre d'une quarantaine de délocalisations a été confirmé à Keystone-ATS, tant par le syndicat Unia que par l'Etat du Valais, sans que le nombre de salariés du site de Viège touchés n'ait été communiqué par l'entreprise.

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