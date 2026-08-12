Au programme de ce mercredi 12 août: un glacier valaisan semble avoir fondu, un évènement rare dans le ciel suisse, un drame aux Bains des Pâquis, de violents orages secouent Davos et, enfin, Jason Joseph et Mujinga Kambundji entrent en lice à Birmingham.

Pour bien commencer cette journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose ce florilège des actualités suisses à ne pas manquer en ce mercredi 12 août. Bonne lecture!

1 Le glacier de Bella Tola semble avoir disparu

Le glacier de Bella Tola, situé à 3025 mètres sur le versant nord du sommet éponyme, au-dessus de Saint-Luc (VS), dans le val d’Anniviers, semble avoir disparu. Sur une photo-lecteur publiée par «Le Nouvelliste», il ne reste plus que quelques névés, eux aussi promis à une fonte rapide. Particulièrement sensible au réchauffement climatique, ce petit glacier figurait parmi les six glaciers suisses menacés de disparition selon le glaciologue de l’EPFZ Matthias Huss, cité par Watson en 2021. L’été 2026, marqué par des températures caniculaires, lui aura été fatal. «La neige a fondu extrêmement vite, la glace s’est ensuite retrouvée à l’air libre et les canicules se sont enchaînées», explique le nivologue Robert Bolognesi au journal. Il faudra attendre la fin septembre pour mesurer précisément les dégâts, mais tous les glaciers suisses devraient être fortement touchés, y compris les plus grands comme celui d’Aletsch (VS).

2 Une éclipse spectaculaire attendue dans le ciel suisse

Tous les regards seront tournés vers le ciel mercredi en début de soirée pour admirer l'éclipse solaire qui atteindra son apogée en Suisse peu avant le coucher du soleil. L'occultation maximale du disque solaire oscillera entre 91 et 93%. Il faudra ensuite attendre 2075 pour revoir une éclipse solaire d'une telle ampleur dans nos contrées. Pour les chanceux et les chanceuses qui ont réussi à se procurer des lunettes de protection, il sera essentiel d'avoir un horizon ouest-nord-ouest dégagé pour ne rien rater du spectacle, selon le président de la Société astronomique suisse (SAS) Marc Eichenberger. Les Préalpes ou encore le Plateau constituent par exemple des points d'observations judicieux.

3 Un homme meurt aux Bains des Pâquis

Un homme de 54 ans a perdu la vie mardi après-midi aux Bains des Pâquis, rapporte la «Tribune de Genève». Les secours ont été appelés vers 15h30 après la découverte de son corps dans l'eau, au niveau de la zone de baignade. Malgré les premiers soins prodigués sur place, son décès n'a pas pu être évité. Selon Eric Vanoncini, président de l'Association des usagers des Bains des Pâquis (AUBP), «un usager aurait eu un malaise dans l'eau». La police cantonale a rapidement bouclé les lieux afin de permettre l'intervention des secours. Le Ministère public a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes du drame.

4 De violents orages déchaînent les torrents à Davos

De violents orages ont provoqué d’importantes coulées de boue et de gravats dans le Sertig, près de Davos, rapporte la «Südostschweiz». Lundi, peu avant 22 heures, de très fortes pluies se sont abattues au-dessus du restaurant «Mühle», faisant déborder le Stadlerbach et le Witibach, a indiqué le responsable du service forestier de Davos au journal. Sur une surface de 4000 à 5000 m2, quelque 20'000 m3 de matériaux se seraient déposés. Personne n’a été blessé, mais deux ou trois garages ont été inondés. Un pont enjambant le Stadlerbach a été emporté, entraînant la fermeture du sentier de randonnée entre Sertig et Clavadel.

5 Deux Suisses sur la piste pour une place en finale

Les athlètes suisses Jason Joseph (110 m haies) et Mujinga Kambundji (200 m) font leur entrée mercredi sur le tartan des Championnats d'Europe de Birmingham. Tous deux vont devoir s'employer pour atteindre la finale. Joseph, qui avait cueilli le bronze lors des Européens 2024, devra déjà passer l'écueil des demi-finales (20h55) pour espérer frapper un grand coup en finale à 22h30. Tenante du titre, Kambundji était qualifiée d'office pour ces Européens, et aussi pour les demi-finales prévues dès 21h20. La jeune maman n'a pas encore retrouvé sa meilleure forme, et une qualification pour la finale (jeudi 13 à 22h50) constituerait déjà une belle performance.