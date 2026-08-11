Valérie Dittli retient son choix pour l'élection au Conseil d'État vaudois de février 2027. La ministre centriste annoncera sa décision dans les prochains jours, selon un communiqué publié mardi soir par Le Centre Vaud.

Valérie Dittli garde encore le mystère sur son avenir politique

Valérie Dittli garde encore le mystère sur son avenir politique

Une décision dans les prochains jours

ATS Agence télégraphique suisse

Valérie Dittli fait durer le suspense sur sa candidature ou non pour l'élection au Conseil d'Etat vaudois en février 2027. La ministre centriste a confirmé mardi soir qu'elle annoncera publiquement sa décision dans les prochains jours, a indiqué son parti.

La conseillère d'Etat devait initialement faire part de sa décision jusqu'à ce jour et lors d'une réunion à Renens avec le comité de présidence de son parti. Le Centre Vaud a publié tard en soirée un communiqué pour informer qu'une annonce se fera ultérieurement.

«Le Comité de présidence poursuit ses travaux et soumettra différents scénarios aux instances du parti, tout d'abord lors de la séance du Comité cantonal du 20 août prochain, puis à l'occasion de l'Assemblée des délégués du 2 septembre 2026», écrit-il simplement dans son communiqué.