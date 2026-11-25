Le sauvetage de la compagnie aérienne Air Baltic, lourdement endettée, ne tient plus qu'à un fil. Après le versement d'une première injection de fonds, les bailleurs de fonds s'affrontent à présent devant les tribunaux. Si la compagnie aérienne lettone est clouée au sol, cela aura des conséquences pour les passagers suisses.

La survie financière de la partenaire de Swiss menace vos voyages

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En bref Sans nouvel apport financier, Air Baltic risque de cesser ses activités et de se dissoudre début décembre

Les créanciers s'opposent devant les tribunaux au rang prioritaire accordé aux nouveaux bailleurs de fonds sur les garanties telles que les avions

Air Baltic dessert Zurich et Genève et exploite avec ses propres équipages et avions des vols pour Swiss

Bernadette Hogg

La compagnie aérienne nationale lettone Air Baltic lutte pour sa survie. Sa disparition est imminente: sans nouvel apport financier, la partenaire de Swiss devra cesser ses activités dès début décembre et dissoudre l'entreprise, rapporte «The Baltic Times», en s'appuyant sur des documents judiciaires.

Pour rappel, Air Baltic fait l'objet d'une procédure dite de Chapter 11 aux Etats-Unis. Il s'agit d'une forme de sursis concordataire visant à assainir l'entreprise sous la protection de la justice. Pour poursuivre ses activités, la compagnie aérienne a urgemment besoin de deux nouvelles tranches d'un crédit-relais d'environ 163 millions de francs.

Air Baltic a déjà reçu la première injection de fonds, d'environ 130 millions de francs, mais soudain, les fonds supplémentaires se font attendre. En effet, les nouveaux bailleurs de fonds exigent de bénéficier d'un rang prioritaire sur les garanties en contrepartie de leurs crédits, ce qui ne plaît guère aux créanciers existants.

D'ailleurs, plusieurs d'entre eux ont engagé des poursuites judiciaires. Ils détiennent déjà des droits de gage sur des actifs de la compagnie aérienne lettone et craignent de repartir les mains vides en cas de problème. Pour apaiser les tensions, Air Baltic propose aux créanciers existants des garanties de second rang en échange. Concrètement, si la compagnie aérienne devait déposer le bilan, ils auraient droit à huit appareils Airbus A220, sept moteurs de rechange ainsi qu'à un simulateur de vol.

Quelles conséquences pour Swiss?

Pour les passagers suisses, cette querelle a des conséquences directes: Air Baltic dessert régulièrement Zurich et Genève. De plus, avec ses équipages et ses avions, la compagnie aérienne exploite des vols pour le compte de Swiss – ce que l'on appelle un «Wet-Lease» dans le jargon. Mais plus pour longtemps. Dès avril 2027, ce partenariat prendra fin, Swiss ayant tiré la sonnette d'alarme fin octobre. Mais si Air Baltic est déjà clouée au sol en décembre, cette situation impactera tout de même la compagnie aérienne suisse.

Swiss reste discrète sur le cas d'Air Baltic. Interrogée par Blick, une porte-parole indique que l'entreprise suit «très attentivement» l'évolution actuelle et reste «en contact étroit avec son partenaire de longue date». Elle ne souhaite pas s'exprimer sur les informations financières internes, les discussions entre les parties contractantes ou les évaluations concrètes des risques.

A présent, Air Baltic entame une course contre la montre. Le tribunal compétent aux Etats-Unis a reporté au 9 et 10 décembre l'audience décisive prévue en novembre. A cette occasion, il sera décidé si la compagnie aérienne peut poursuivre son plan de sauvetage, ou si elle restera clouée au sol pour toujours.