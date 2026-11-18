Après trois tentatives de décollage interrompues à basse vitesse, Swiss a immobilisé un Airbus A220 censé relier Zurich à Malaga. En cause: un défaut lié au levier de poussée, identifié après le retour des passagers à la porte d'embarquement.

Un avion de Swiss rate son décollage trois fois de suite à Zurich!

Un avion de Swiss rate son décollage trois fois de suite à Zurich!

Pauline Bouillon et Marian Nadler

Les passagers du vol Swiss LX2110 s'attendaient sans doute à passer un vol tranquille, il n'en a rien été: un problème survenu sur la piste les a en effet empêché de décoller de l'aéroport de Zurich pour rejoindre Malaga. Fabian B.*, lecteur de Blick, se trouvait à bord de l'Airbus A220 et a vécu l'événement de près. Il explique que lors de la tentative de décollage, l'avion a d'abord accéléré, avant que les pilotes ne freinent de manière relativement brutale et n'interrompent finalement le décollage.

Une deuxième tentative de décollage a suiv peu après. Mais là encore, l'Airbus n'a accéléré que très brièvement avant que l'équipage n'interrompe la procédure de décollage. La situation est devenue de plus en plus étrange pour les passagers. «Le commandant de bord a annoncé par haut-parleur que le levier de poussée s'était détaché au décollage», se souvient Fabian.

Après une courte attente, les pilotes auraient finalement tenté un troisième décollage. Une décision difficile à comprendre pour Fabien. «Entre la deuxième et la troisième tentative de décollage, je n'ai vu aucun technicien monter à bord pour évaluer la situation. Après deux décollages avortés en raison d'un problème technique apparemment récurrent, je m'attendais à ce que la cause soit étudiée en profondeur avant toute nouvelle tentative.» Il admet toutefois qu'en tant que passager, il ne peut pas juger si une inspection technique à distance a eu lieu entre-temps.

Finalement, la troisième tentative a elle aussi échoué. Le pilote s'est alors adressé une dernière fois aux passagers, expliquant, d'après les dire de Fabien, qu'une telle situation ne lui était encore jamais arrivée en douze ans de carrière.

«Aucune erreur signalée par le système»

Pourquoi ces trois tentatives de décollage ont-elles toutes échoué? Contacté par Blick, Swiss confirme l'incident: «Oui, il est exact que le vol LX2110 de Zurich à Málaga a dû interrompre son décollage à trois reprises.» Les tentatives auraient toutes été stoppées lors du roulage, à une vitesse maximale de 50 kilomètres par heure, parce que la régulation automatique de la poussée s'était désactivée.

Si Fabian n'a pas vu de personnel technique à bord, c'est, selon Swiss, parce qu'une analyse a été menée à distance: «Un système qui surveille en temps réel l'état technique de l'avion a permis d'identifier les éléments pouvant être à l'origine de l'erreur, mais elle n'a pas été signalée par le système.» L'équipage a donc décidé d'effectuer une dernière tentative.

Après cet ultime échec, les passagers sont retournés à la porte d'embarquement. «Nos clients ont été transportés à Málaga à bord d'un autre avion et ont atterri avec environ trois heures et demie de retard», poursuit Swiss. Sur le premier avion, les techniciens ont finalement constaté que l'interrupteur permettant de désactiver la régulation automatique de la poussée était bloqué. «L'unité du levier de poussée a dû être remplacée», explique la compagnie.

Swiss regrette vivement les circonstances et comprend l'inquiétude des passagers, mais rassure: «Nos pilotes s'entraînent régulièrement à de telles manœuvres sur simulateur. En matière de sécurité, nous ne faisons aucun compromis. L'interruption du décollage est donc la procédure normale dans une telle situation.»

* Nom modifié