Le camping séduit toujours plus en Europe. En 2025, les campings d’Allemagne, de Croatie et d’Italie dominent les recherches, avec le Marina di Venezia et le Campofelice à Tenero parmi les plus prisés.

Vous voulez camper cet été? Ces spots sont déjà pris d’assaut

Vous voulez camper cet été? Ces spots sont déjà pris d’assaut

Gabriel Knupfer

Pour de nombreuses familles, la saison du camping débute à Pâques. Mais même celles qui ne souhaitent partir qu’en été ou en automne ont intérêt à s’y prendre tôt. Le camping reste en plein essor et les réservations se font de plus en plus à l’avance.

Le classement des campings les plus demandés établi par Pincamp constitue une bonne source d’inspiration pour choisir sa prochaine destination. Le portail allemand a analysé quels sont les campings les plus consultés en Europe.

La Croatie et l'Italie dans les favoris

Sans surprise, les campings locaux dominent en Allemagne, pays du camping. En tête figure le camping et parc de vacances Wulfener Hals, situé sur l’île de Fehmarn, en mer Baltique. Il est suivi de près par le Südsee-Camp, dans la lande de Lunebourg. Avec son lac de baignade et sa plage de sable, il séduit particulièrement les familles, notamment dans le nord du pays.

Au total, 30 des 100 campings les plus demandés se trouvent en Allemagne. Mais les établissements situés hors du pays attirent aussi fortement l’attention. Ainsi, 29 des meilleurs campings sont en Croatie et 27 en Italie, deux destinations très prisées également par les campeurs suisses.

Venise et l'Istrie ont la cote

Selon Pincamp, le camping non allemand le plus recherché d’Europe est le Marina di Venezia Camping Village (3e), en Italie. Situé sur une langue de terre au bord de l’Adriatique, il offre un accès direct à une plage de sable. La ville de Venise est en outre facilement accessible en bateau depuis ce camping cinq étoiles de Cavallino-Treporti.

Le Valamar Camping Resort Lanterna (4e), en Croatie, figure lui aussi parmi les favoris. Comme en Italie, la côte adriatique attire de nombreux visiteurs venus du nord. La station balnéaire de Poreč se trouve à quelques kilomètres seulement.

La demande augmente

Un camping suisse figure également dans le top 10. Le Campofelice Camping Village (9e), situé sur les rives du lac Majeur à Tenero (TI), connaît depuis des années une popularité croissante auprès des Allemands et des Néerlandais. Avec 400’000 nuitées, il s’agit du plus grand camping de Suisse.

D’autres sites helvétiques rencontrent aussi un franc succès, notamment le TCS Camping Lugano-Muzzano (TI) et le TCS Camping Sempach (LU). Selon Pincamp, la demande pour les campings a fortement augmenté ces dernières années. Cette tendance s’accompagne toutefois d’une hausse des prix. Il reste néanmoins possible de trouver de bonnes offres en 2026, en particulier hors saison estivale et dans le nord de l’Europe.

Pincamp: les 10 campings les plus demandés en 2025