DE
FR

Une réalité implacable
Le Conseil fédéral encourage à bosser après 65 ans.... mais pas les entreprises

La réforme AVS 2030 entend inciter les seniors à travailler au-delà de l'âge de la retraite. Problème: moins d'une entreprise sur trois encourage le maintien en poste au-delà de 65 ans.
Publié: 20:40 heures
1/4
Les personnes doivent pouvoir travailler au-delà de 65 ans, sur une base volontaire.
Photo: Getty Images
RMS_Portrait_AUTOR_243.JPG
Michael Hotz

Travailler plus longtemps, mais sur une base purement volontaire: voilà l'un des objectifs assumés de la réforme AVS 2030, portée par la ministre socialiste Elisabeth Baume-Schneider. Le projet prévoit des incitations financières pour encourager les seniors à prolonger leur activité au-delà de l’âge légal de départ à la retraite.

Mi-avril, l’Union patronale suisse (UPS) a d'ailleurs accentué la pression sur les plus de 50 ans, n'hésitant pas à qualifier cette génération de «travailleurs à temps partiel par choix de vie». Pour le patronat, le constat est simple: la pénurie de main-d’œuvre qualifiée s’accentue parce que les employés les plus âgés ont les moyens financiers de lever le pied.

Les plus de 60 ans appréciés, mais...

Une nouvelle étude de l’association focus50plus et de ses organisations faîtières – l’Union patronale (UPS) et l’Union suisse des arts et métiers (USAM) – confirme aujourd'hui l'importance cruciale des collaborateurs seniors pour l'économie helvétique.

Sur les 500 cadres et responsables des ressources humaines interrogés, 90% saluent le savoir-faire, le sens des responsabilités et l’expérience professionnelle des 60 ans et plus. Ils plébiscitent également leur loyauté envers l'entreprise et la force de leur réseau de clients.

A lire sur l'AVS 2030
La 13e rente AVS sera financée par un relèvement de la TVA
Le peuple tranchera
La 13e rente AVS sera financée par un relèvement de la TVA
«Le Conseil fédéral n'est pas un laboratoire d'expérimentation politique»
Interview
Baume-Schneider se défend
«Le Conseil fédéral n'est pas un laboratoire d'expérimentation politique»

Seul bémol, et il est de taille: l’étude révèle que les entreprises suisses ont encore un sérieux train de retard lorsqu’il s’agit de maintenir leurs salariés en poste au-delà de l'âge de la retraite.

Plus de retraites anticipées que de travail après 65 ans

Le départ à la retraite à 65 ans demeure la norme absolue pour 82% des employeurs sondés. En parallèle, moins d’une entreprise sur deux prolonge le contrat de ses collaborateurs ayant atteint cet âge. A l'inverse, la retraite anticipée reste une pratique courante dans près de deux tiers des entreprises.

Le manque de soutien actif apparait comme le nœud du problème. En effet, seules 30% des entreprises encouragent activement la poursuite de l'activité après l’âge légal de départ à la retraite. Plus rares encore sont celles prêtes à adapter les tâches et les responsabilités des plus de 60 ans, ou à mettre en place des mesures pour préserver la santé et la productivité de leur personnel vieillissant.

Vers une inversion de la tendance?

Malgré les réticences du patronat, les seniors suisses sont toutefois de plus en plus nombreux à choisir délibérément de jouer les prolongations.

«Autrefois, la tendance était clairement de travailler à plein temps, puis de prendre une retraite anticipée», expliquait récemment à Blick Karl Flubacher, expert en prévoyance et directeur pour la Suisse romande et du Nord-Ouest au sein de VZ (VermögensZentrum).

Aujourd’hui, la dynamique s'est inversée. Les départs anticipés sont plus rares et plus tardifs, à tel point que l’âge réel moyen de départ à la retraite a grimpé à 65 ans. «Près d'un actif sur deux travaille même au-delà de l'âge légal», souligne l'expert. En clair, de nombreux salariés âgés réduisent leur temps de travail hebdomadaire, mais prolongent leur carrière sur la durée. Une nouvelle réalité à laquelle une grande partie des entreprises suisses doit encore s'habituer.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vin d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus