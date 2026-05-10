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«Une mesure raisonnable»
Swiss prévoit de réduire ses effectifs administratifs de 10%

Swiss prévoit de réduire de 10% ses effectifs administratifs en 2026, annonce son directeur général. La compagnie propose des départs volontaires avec incitations financières pour éviter les licenciements.
Publié: il y a 24 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 23 minutes
À la fin de l’année dernière, le personnel au sol de Swiss comptait au total, administration comprise, 3432 collaborateurs. (image d'illustration)
Photo: Sven Thomann
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ATS Agence télégraphique suisse

La compagnie aérienne Swiss a étendu ses mesures d'économie au personnel au sol. «L'objectif est de réduire nos effectifs administratifs d'environ 10%», a déclaré Jens Fehlinger, directeur général de Swiss, dans une interview accordée à la «NZZ am Sonntag».

La compagnie aérienne ne souhaite procéder à aucun licenciement, a déclaré M. Fehlinger dans une interview publiée dimanche. Il est uniquement question de départs volontaires.

Pour les économies réalisées au niveau administratif, Swiss propose, comme pour le personnel de cabine, des incitations financières. Par exemple, on reçoit 20% du salaire de base économisé si l'on prend des congés sans solde.

Il a notamment justifié cette mesure auprès de la «NZZ am Sonntag» par la pression sur les coûts. Le kérosène n’est pas le seul à avoir renchéri. «Nous avons des coûts structurellement plus élevés», a déclaré M. Fehlinger, citant comme exemples la maintenance des avions, les taxes environnementales et la hausse des coûts de personnel. Au total, la filiale de Lufthansa souhaite réduire ses coûts de 10 %. Cela est nécessaire ne serait-ce que pour maintenir la structure des coûts, a déclaré le directeur général de Swiss.

«Une mesure raisonnable»

Le groupe Lufthansa, dont font également partie Swiss et Edelweiss, avait annoncé de nouvelles mesures d'économie à la mi-avril. En conséquence, plus aucun nouveau collaborateur ne sera embauché.

Selon M. Fehlinger, la maison mère réalise 20% d’économies dans l’administration. Swiss «seulement 10 % pour l’instant». Il estime que c’est «une mesure raisonnable». La compagnie aérienne est certes rentable, mais certains concurrents l’ont dépassée en termes de rentabilité. Swiss doit continuer à se développer et à croître. La demande de vols est là, a déclaré M. Fehlinger, ajoutant: «Si nous n’en profitons pas, d’autres le feront.»

À la fin de l’année dernière, le personnel au sol de Swiss comptait au total, administration comprise, 3432 collaborateurs, comme l’indique le site web de l’entreprise.

Environ 140 collaborateurs ont démissionné

Selon le directeur de Swiss, les objectifs ont été atteints en ce qui concerne le personnel de cabine. Là aussi, Swiss a misé sur une offre de départs volontaires, comme elle l’avait annoncé en mars. Cette offre s’adressait aux quelque 4000 membres du personnel de cabine de la base de Zurich. Selon la NZZ am Sonntag, une prime de 15'000 francs leur a été promise s’ils démissionnaient avant fin avril.

Il n'y aura pas de licenciements parmi le personnel de cabine. «Grâce à ces mesures purement volontaires, nous avons pu réduire les effectifs excédentaires», a déclaré M. Fehlinger au journal. Environ 140 membres du personnel de cabine quitteront donc Swiss.

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