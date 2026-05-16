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Un sacré jackpot
Un joueur décroche plus de 8 millions au Swiss Loto!

Un joueur chanceux a décroché samedi le jackpot du Swiss Loto, empochant 8,437 millions de francs. Les numéros gagnants étaient 3, 10, 22, 27, 35 et 42, avec le numéro chance 2.
Publié: il y a 58 minutes
Un joueur ou une joueuse a remporté plus de 8,4 millions de francs.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Swiss Loto a souri à un joueur ou une joueuse qui a remporté 8,437 millions de francs lors du tirage de samedi. Pour empocher le gros lot, il fallait cocher les numéros 3, 10, 22, 27, 35 et 42. Le numéro chance était le 2, le rePLAY le 4 et le Joker le 369586.

Lors du prochain tirage mercredi, 1,5 million de francs sera en jeu, indique la Loterie Romande.

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