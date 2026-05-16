Un joueur chanceux a décroché samedi le jackpot du Swiss Loto, empochant 8,437 millions de francs. Les numéros gagnants étaient 3, 10, 22, 27, 35 et 42, avec le numéro chance 2.

Un joueur décroche plus de 8 millions au Swiss Loto!

Un joueur décroche plus de 8 millions au Swiss Loto!

ATS Agence télégraphique suisse

Le Swiss Loto a souri à un joueur ou une joueuse qui a remporté 8,437 millions de francs lors du tirage de samedi. Pour empocher le gros lot, il fallait cocher les numéros 3, 10, 22, 27, 35 et 42. Le numéro chance était le 2, le rePLAY le 4 et le Joker le 369586.

Lors du prochain tirage mercredi, 1,5 million de francs sera en jeu, indique la Loterie Romande.