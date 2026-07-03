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Un nouveau multimillionnaire!
La cagnotte de l’Euro Millions est tombée

Le tirage de l'Euro Millions de vendredi a fait un nouveau millionnaire: un gagnant empoche 73,93 millions de francs. Mardi prochain, 16 millions seront en jeu, annonce la Loterie Romande.
Publié: 21:55 heures
Lors du prochain tirage mardi, 16 millions de francs seront en jeu.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Une personne a trouvé la combinaison gagnante du tirage de l’Euro Millions de vendredi. Elle remporte au total 73,93 millions de francs. Pour gagner, il fallait jouer les numéros 2, 12, 17, 25 et 39 et les étoiles 1 et 2.

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Lors du prochain tirage mardi, 16 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande. Cette loterie transnationale est proposée dans douze pays européens, dont la Suisse et le Liechtenstein.

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