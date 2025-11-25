DE
FR

Son recours est rejeté
Un Fribourgeois se prend une amende à la douane... pour deux croissants

Deux innocents croissants ont causé du tort à un Fribourgeois à une douane allemande. Mehmet K. a en effet reçu une amende pour ne pas avoir déclaré ses pâtisseries au moment de rentrer en Suisse. L'homme a depuis déposé plainte. Le bureau des douanes lui a répondu.
Publié: il y a 40 minutes
Partager
Écouter
1/4
Pour n'avoir pas déclaré deux croissants, un Fribourgeois a reçu un avertissement de 20 euros.
Photo: Keystone

La faim était sans doute trop forte. Au mois d'août, après avoir fait des achats pour plus de 300 euros (environ 278 francs) en Allemagne, Mehmet K.*, père de famille fribourgeois, a donné deux croissants à manger à ses enfants, comme le rapporte le quotidien allemand «Südkurier».

Une fois à la douane autoroutière de Rheinfelden, la famille voulait rentrer en Suisse et faire tamponner le certificat d'exportation comme le fait souvent. Mais lors d'une inspection des marchandises, un fonctionnaire a remarqué que deux croissants manquaient sur la liste des marchandises déclarées. Mehmet K. a donc reçu un avertissement d'un montant de 20 euros (environ 18 francs).

Le bureau des douanes rejette la plainte

En effet, les marchandises pour lesquelles la TVA peut être remboursée ne peuvent être consommées ou utilisées en Allemagne. Mais Mehmet K. s'est tout de même senti lésé, comme il l'a expliqué au journal «Südkurier». Il a déposé une plainte auprès du bureau principal des douanes.

A lire également
Les erreurs d'expédition de Zalando non-déclarées déclenchent la colère des douanes suisses
Avec vidéo
Des sommes colossales évoquées
Zalando ne déclarerait par ses livraison erronées, les douanes suisses furax
Les douaniers ont trouvé 1088 colis illégaux en une semaine
Armes et produits dopants
Les douaniers ont trouvé 1088 colis illégaux en une semaine

Mehmet K. a depuis reçu sa réponse: le bureau principal des douanes de Lörrach a décidé de rejeter la plainte. En effet, une demande de remboursement de la TVA implique toujours l'obligation de présenter l'intégralité des marchandises déclarées à l'exportation à la douane, cite le «Südkurier» dans son article.

Amende infligée pour fausses déclarations

Malgré plusieurs demandes, Mehmet K. a toujours nié avoir déjà consommé ou laissé des marchandises en Allemagne. Néanmoins, outre les deux croissants, d'autres marchandises figurant sur le document d'exportation auraient manqué, poursuit la lettre.

En raison des fausses déclarations répétées, une amende a donc été infligée, écrit le «Südkurier». Pour Mehmet K., cependant, l'affaire n'est pas close. Il déclare au journal qu'il s'agit d'une présentation partiale et demande que les enregistrements vidéo de l'incident soient également examinés.

*Nom d'emprunt

Achats à l'étranger

Jusqu'à fin 2024, la franchise pour les achats à l’étranger en Suisse était de 300.- par personne et par jour. Depuis le 1er janvier 2025, elle a été abaissée à 150.-. Dans le cas de Mehmet K., ses achats d'environ 278.- ont probablement été répartis entre lui et ses enfants, ce qui a permis à la valeur par personne de rester sous le seuil de la franchise.

Jusqu'à fin 2024, la franchise pour les achats à l’étranger en Suisse était de 300.- par personne et par jour. Depuis le 1er janvier 2025, elle a été abaissée à 150.-. Dans le cas de Mehmet K., ses achats d'environ 278.- ont probablement été répartis entre lui et ses enfants, ce qui a permis à la valeur par personne de rester sous le seuil de la franchise.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus