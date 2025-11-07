La douane suisse a saisi 1088 colis illégaux à Zurich en une semaine lors d'une opération ciblant le commerce en ligne. Les marchandises incluaient des armes, des médicaments contrefaits et des produits dopants, principalement importés d'Inde, de Hongrie et de Chine.

Les douaniers ont trouvé 1088 colis illégaux en une semaine

Les douaniers ont trouvé 1088 colis illégaux en une semaine

La douane suisse a saisi 1088 colis illégaux à Zurich en une semaine. (Image d'illustration) Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

La douane suisse a saisi, cette semaine en terres zurichoises, près de 1100 colis illégaux commandés en ligne dans le cadre d'une action de contrôles prioritaires visant le commerce sur Internet. Parmi ces marchandises, les clients avaient commandé des armes, des remèdes ou encore des produits dopants.

L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) a saisi 1088 colis aux contenus illégaux, indique-t-il vendredi. Quelque 470 colis contrôlés contenaient des remèdes thérapeutiques dont 256 étaient falsifiés. Les douaniers ont aussi confisqué 94 colis contenant des armes, 59 renfermant des drogues, 68 avec des pointeurs laser et 85 avec des produits dopants.

Les remèdes venaient principalement d'Inde et de Hongrie, les faux en provenance de Chine. Les produits contre l'impuissance masculine représentaient 80% des médicaments contrôlés, a indiqué un représentant de Swissmedic aux médias réunis au centre de tri des colis à Zurich-Mülligen. Nouvelle tendance, un vermifuge est commandé de plus en plus souvent contre le Covid-19 et contre le cancer.

Produits dopants pour des ados

Parmi les produits dopants, les anabolisants arrivent nettement en tête. Des hormones de croissance sont également importées illégalement en Suisse, commandés même par des adolescents de 13 ans après en avoir entendu parler sur Tiktok.

Les drogues étaient importées principalement de Grande-Bretagne et d'Allemagne. Les contrôles prioritaires du commerce en ligne ont été menés sur douze sites dans le canton de Zurich. L'OFDF transmet les marchandises saisies aux autorités compétentes qui se prononcent sur des amendes et l'ouverture de procédures pénales.

Au centre de tri de Zurich-Mülligen, les employés de La Poste sont chargés d'une première sélection de colis commandés en ligne. Ces derniers passent ensuite sur un tapis roulant contrôlé par les douaniers qui effectuent la sélection des colis à vérifier.