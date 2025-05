Les douaniers allemands refoulent des Suisses à la frontière

L'Allemagne a renforcé ses contrôles aux frontières, y compris ses liaisons maritimes sur le lac de Constance. À l'arrivée à Friedrichshafen, les douaniers contrôlent les conditions d'entrée et refoulent les personnes sans documents valables.

1/4 Les personnes qui prennent le bateau depuis la Suisse pour se rendre à Friedrichshafen, côté allemand, sont contrôlées. Photo: Simon Conrads/SÜDKURIER

Sven Altermatt et Tobias Bruggmann

La situation est tendue à la frontière allemande. Depuis que le nouveau gouvernement a décidé de serrer la vis autour des demandes d'asile, sous l'impulsion du ministre de l'Intérieur Alexander Dobrindt, les contrôles sont plus fréquents, aussi bien sur les routes, les chemins de fer et les voies navigables.

Nous avons recueilli le témoignage de l'un de nos lecteurs, qui se rend plusieurs fois par semaine à Friedrichshafen pour des raisons familiales et traverse le lac de Constance en bateau. «Les contrôles sont conséquents, je n'ai encore jamais vu ça ces dernières années», nous confie-t-il. Et pour cause: il a vu une touriste suisse sans pièce d'identité se faire refouler par les gardes-frontières. Selon lui, avant le changement de politique allemande, un oubli de ce type aurait seulement engendré un rappel à l'ordre amical de la part des gardes-frontières.

Son intuition dit vrai, car les contrôles sont effectivement plus stricts. Interrogée par le «Südkurier», l'inspection de la police fédérale de Constance confirme que les contrôles renforcés concernent aussi le débarcadère des ferries à Friedrichshafen. Le journal allemand rapporte que lors de son reportage sur place, quatre douaniers étaient présents sur le quai pour l'arrivée du ferry.

Refoulement possible

Toute personne qui ne remplit pas les conditions d'entrée lors du contrôle peut être renvoyée, nous précise la police fédérale. La Suisse ne fait pas exception et le passage par ferry non plus. Toutefois, la police fédérale allemande ne précise pas combien de personnes sont concernées.

La compagnie suisse de navigation sur le lac de Constance écrit nous répond qu'elle n'a pas connaissance de cas où des fugitifs ou des demandeurs d'asile ont été refoulés au débarcadère du ferry et ont dû repartir. Avant d'ajouter: «Nous avons déjà vu des voyageurs sans pièce d'identité se faire renvoyer».

«Les voyageurs sans pièce d'identité sont généralement ceux qui n'avaient pas l'habitude d'en avoir une sur eux. Ceux-ci doivent repartir avec le même ferry et bien entendu acheter un titre de transport».