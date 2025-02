Les frontaliers allemands ont l'interdiction d'importer de la bière suisse

1/5 Les personnes vivant à proximité de la frontière doivent faire attention lorsqu'elles rapportent de l'alcool de Suisse en Allemagne. Photo: imago/Jochen Tack

Lucien Fluri

Ramener quelques bouteilles de bière après le travail? Ceux qui travaillent en Suisse ou s'y rendent en visite, mais résident en Allemagne, doivent être prudents: l'importation de bière en Allemagne leur est interdite. Dans le cas contraire, ils s'exposent à des poursuites pour contrebande. Cette restriction s'applique particulièrement aux Allemands vivant à moins de 15 kilomètres de la frontière ou n’ayant pas parcouru plus de 15 kilomètres à l'intérieur de la Suisse.

En effet, les habitants de cette zone frontalière sont soumis à des règles spécifiques: ils ne peuvent importer des marchandises hors taxes que dans la limite de 90 euros, et l'alcool est strictement interdit. Cette mesure vise à protéger les commerçants allemands situés dans la région frontalière.

«Les restrictions à la liberté de circulation concernent les habitants des communes frontalières. Elles s'appliquent lorsqu'ils se rendent dans un lieu situé à moins de 15 kilomètres de la frontière et qu'il n'est pas établi que leur déplacement dans l'État voisin, non membre de l'UE, a dépassé cette limite de 15 kilomètres», explique la douane allemande.

«Gare à vous!»

Cette règle absurde a été rappelée dans un article du journal «Südkurier». Quiconque importe de l'alcool doit payer une taxe. Un litre de vin mousseux coûte 2 euros et 20 centimes de taxes. La bière, quant à elle, est gratuite, car les montants inférieurs à 3 euros ne sont pas du tout facturés. Mais en théorie, elle devrait être déclarée. «Gare à vous si vous passez la frontière avec une bouteille de bière!», prévient le «Südkurier» dès le titre de son article.

Le journal allemand a des conseils à donner aux personnes concernées. Il est possible, selon les cas, de faire un détour par un autre poste-frontière. On a alors plus de 15 kilomètres à parcourir à l'intérieur du pays et la règle spéciale ne s'applique plus. Dans ce cas, les normes habituelles devraient être respectées: Les marchandises d'une valeur maximale de 300 euros pourraient être importées en franchise de droits, ce qui représente 16 litres de bière.

Le règlement correspondant est en vigueur depuis 2008 et vise à protéger l'économie allemande. Il s'agit d'une règle européenne, mais l'Allemagne n'était pas obligée de l'adopter. Elle a été introduite sous le ministre des Finances de l'époque, Peer Steinbrück.

Une réalité inversée

Le «Südkurier» prend les choses avec une pointe humour. En réalité, les Suisses sont aujourd'hui bien plus nombreux à faire leurs courses en Allemagne que l'inverse. La bière allemande ne se distingue pas seulement par sa longue histoire, elle est aussi généralement moins chère.

«On n'ose pas imaginer combien d'hectolitres de bière et de vin suisses traverseraient chaque jour la frontière», écrit le journal. Le «Südkurier» n'a pas recueilli de données sur les amendes infligées et sur la sévérité du contrôle de cette règle.