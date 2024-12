«Épuisement immobilier» Les frontaliers qui travaillent à Genève s'installent de plus en plus loin

Les distances parcourues par les frontaliers travaillant en Suisse explosent. Entre 2010 et 2021, les trajets de plus de 50 km ont augmenté de 129% autour de Genève, indique la «Tribune de Genève». L'immobilier et le télétravail en sont notamment la cause.