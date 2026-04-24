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Même offre, prix différent
Ces banques facturent votre compte privé bien plus cher

En Suisse, les titulaires d'un compte privé bénéficient de la même offre chez presque toutes les banques. Toutefois, les coûts varient énormément d'un établissement à l'autre.
Publié: il y a 39 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 28 minutes
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Un compte privé chez UBS coûte le plus cher en Suisse.
Photo: Keystone
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Robin Wegmüller

Notre compte privé est le plus utilisé de tous nos comptes bancaires. Nous l'utilisons tous les jours pour effectuer des virements, des paiements par carte ou des retraits d'espèces. Les services proposés par les différentes banques suisses sont globalement similaires. Et pourtant, les frais associés à notre compte privé varient énormément selon les banques. Certains établissements attirent les clients avec des offres gratuites, tandis que d'autres facturent des frais annuels supérieurs à 100 francs, d'après une nouvelle étude de Moneyland.

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Au total, le service de comparaison a passé au crible 34 établissements financiers. L'analyse a pris en compte les clients qui paient leurs factures par e-banking, ne reçoivent pas leurs relevés bancaires par courrier et disposent d'un avoir moyen de 8000 francs. Moneyland les répartit en deux catégories: ceux qui paient par carte et ceux qui paient en espèces.

Si vous payez par carte

En Suisse, si vous payez régulièrement avec votre carte bancaire, quel que soit le montant, vous pouvez bénéficier de comptes gratuits auprès de 14 banques. «Jusqu'à récemment, seuls quelques établissements proposaient des comptes gratuits», explique Ralf Beyeler, expert chez Moneyland. «La situation a désormais évolué. Cette expansion s'explique probablement par la concurrence de Revolut et d'autres banques mobiles.»

Meilleures offres pour les détenteurs de carte

BanqueUtilisation en Suisse
Banque cantonale d'Argovie0 francs
Alpian0 francs
Banque paquet Avera Débit0 francs
Banque WIR Paquet bancaire Top0 francs
Banque Cantonale de Bâle0 francs
Banque Cantonale Bernoise Paquet bancaire Zero0 francs
Banque Migros0 francs
Neon Free0 francs
Swissquote Light0 francs
UBS Key 4 Pure0 francs
Valiant Lila Set0 francs
Yuh0 francs
Zak0 francs
Banque cantonale de Zurich ZKB Banking0 francs

Toutefois, la plupart des banques continuent de facturer des frais fixes. Les clients de Raiffeisen paient 48 francs par an, ceux de PostFinance 60 francs. Mais pour les clients d'UBS, un compte privé chez la grande banque coûte 144 francs par an. 

Offres décevantes pour les détenteurs de carte

BanqueUtilisation en Suisse
Luzerner Kantonalbank avec Debit Classic84 francs
Banque BSU88 francs
Banque Cantonale de Genève98 francs
Banque cantonale de Bâle-Campagne100 francs
Compte privé UBS144 francs

Si les résidents suisses utilisent fréquemment leurs comptes à l'étranger, les frais augmentent chez de nombreux prestataires. Des frais de transaction à l'étranger d'environ 1,50 franc ou de 1 à 2% du montant de la transaction sont appliqués. Malgré cela, le compte privé UBS reste le plus cher, à 204 francs.

Si vous payez en espèces

Si vous privilégiez les paiements en espèces, les résultats de l'analyse sont décevants: les retraits d'espèces augmentent généralement le coût d'un compte privé. Avec 60 retraits par an – dont la moitié, si possible, aux distributeurs automatiques de la banque – seule la banque zurichoise Avera propose un compte privé gratuit.

Meilleures offres pour les paiements en espèces

BanqueUtilisation en Suisse
Package Banque Avera Débit0 francs
Yuh15.20 francs
Caisse d'Epargne d'Aubonne30 francs
Caisse d'épargne de Schwytz30 francs
UBS Key 4 Pure avec module optionnel Suisse36 francs

«Il est frappant de constater que presque toutes les banques régionales figurent dans la première moitié du classement», relève Ralf Beyeler. Cela s'explique notamment par le fait que la plupart d'entre elles facturent des frais annuels pour le compte ou la carte, mais s'abstiennent de facturer chaque retrait d'espèces individuellement.

Offres décevantes pour les paiements en espèces

BanqueUtilisation en Suisse
Banque Cantonale Vaudoise Formule Directe132 francs
Luzerner Kantonalbank avec Debit Classic144 francs
Banque Cantonale de Genève158 francs
Banque Cantonale de Bâle-Campagne160 francs
Compte privé UBS avec option module Suisse180 francs

Chez ZKB, Migros Bank et Zak, les clients paient 60 francs. Raiffeisen demande 84 francs, Postfinance 120. Le compte le plus cher se trouve à nouveau chez UBS: pour douze retraits d'espèces à l'étranger, le compte coûte 240 francs.

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