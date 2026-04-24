En Suisse, les titulaires d'un compte privé bénéficient de la même offre chez presque toutes les banques. Toutefois, les coûts varient énormément d'un établissement à l'autre.

Robin Wegmüller

Notre compte privé est le plus utilisé de tous nos comptes bancaires. Nous l'utilisons tous les jours pour effectuer des virements, des paiements par carte ou des retraits d'espèces. Les services proposés par les différentes banques suisses sont globalement similaires. Et pourtant, les frais associés à notre compte privé varient énormément selon les banques. Certains établissements attirent les clients avec des offres gratuites, tandis que d'autres facturent des frais annuels supérieurs à 100 francs, d'après une nouvelle étude de Moneyland.

Au total, le service de comparaison a passé au crible 34 établissements financiers. L'analyse a pris en compte les clients qui paient leurs factures par e-banking, ne reçoivent pas leurs relevés bancaires par courrier et disposent d'un avoir moyen de 8000 francs. Moneyland les répartit en deux catégories: ceux qui paient par carte et ceux qui paient en espèces.

Si vous payez par carte

En Suisse, si vous payez régulièrement avec votre carte bancaire, quel que soit le montant, vous pouvez bénéficier de comptes gratuits auprès de 14 banques. «Jusqu'à récemment, seuls quelques établissements proposaient des comptes gratuits», explique Ralf Beyeler, expert chez Moneyland. «La situation a désormais évolué. Cette expansion s'explique probablement par la concurrence de Revolut et d'autres banques mobiles.»

Meilleures offres pour les détenteurs de carte

Banque Utilisation en Suisse Banque cantonale d'Argovie 0 francs Alpian 0 francs Banque paquet Avera Débit 0 francs Banque WIR Paquet bancaire Top 0 francs Banque Cantonale de Bâle 0 francs Banque Cantonale Bernoise Paquet bancaire Zero 0 francs Banque Migros 0 francs Neon Free 0 francs Swissquote Light 0 francs UBS Key 4 Pure 0 francs Valiant Lila Set 0 francs Yuh 0 francs Zak 0 francs Banque cantonale de Zurich ZKB Banking 0 francs

Toutefois, la plupart des banques continuent de facturer des frais fixes. Les clients de Raiffeisen paient 48 francs par an, ceux de PostFinance 60 francs. Mais pour les clients d'UBS, un compte privé chez la grande banque coûte 144 francs par an.

Offres décevantes pour les détenteurs de carte

Banque Utilisation en Suisse Luzerner Kantonalbank avec Debit Classic 84 francs Banque BSU 88 francs Banque Cantonale de Genève 98 francs Banque cantonale de Bâle-Campagne 100 francs Compte privé UBS 144 francs

Si les résidents suisses utilisent fréquemment leurs comptes à l'étranger, les frais augmentent chez de nombreux prestataires. Des frais de transaction à l'étranger d'environ 1,50 franc ou de 1 à 2% du montant de la transaction sont appliqués. Malgré cela, le compte privé UBS reste le plus cher, à 204 francs.

Si vous payez en espèces

Si vous privilégiez les paiements en espèces, les résultats de l'analyse sont décevants: les retraits d'espèces augmentent généralement le coût d'un compte privé. Avec 60 retraits par an – dont la moitié, si possible, aux distributeurs automatiques de la banque – seule la banque zurichoise Avera propose un compte privé gratuit.

Meilleures offres pour les paiements en espèces

Banque Utilisation en Suisse Package Banque Avera Débit 0 francs Yuh 15.20 francs Caisse d'Epargne d'Aubonne 30 francs Caisse d'épargne de Schwytz 30 francs UBS Key 4 Pure avec module optionnel Suisse 36 francs

«Il est frappant de constater que presque toutes les banques régionales figurent dans la première moitié du classement», relève Ralf Beyeler. Cela s'explique notamment par le fait que la plupart d'entre elles facturent des frais annuels pour le compte ou la carte, mais s'abstiennent de facturer chaque retrait d'espèces individuellement.

Offres décevantes pour les paiements en espèces

Banque Utilisation en Suisse Banque Cantonale Vaudoise Formule Directe 132 francs Luzerner Kantonalbank avec Debit Classic 144 francs Banque Cantonale de Genève 158 francs Banque Cantonale de Bâle-Campagne 160 francs Compte privé UBS avec option module Suisse 180 francs

Chez ZKB, Migros Bank et Zak, les clients paient 60 francs. Raiffeisen demande 84 francs, Postfinance 120. Le compte le plus cher se trouve à nouveau chez UBS: pour douze retraits d'espèces à l'étranger, le compte coûte 240 francs.