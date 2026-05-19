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Le câble perd du terrain
Près de 70% des Suisses regardent désormais la TV via Internet

Près de 70% des foyers suisses utilisent Internet pour regarder la télévision, révèle un rapport publié mardi. L'IPTV reste en tête avec 39%, tandis que le streaming sur Smart TV gagne en popularité.
Publié: 17:34 heures
Près de sept foyers suisses sur dix regardent désormais la télévision via Internet.
Photo: Hans Lucas/AFP via Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

L'IPTV conserve sa position de premier mode de réception de télévision, indique le nouveau rapport de Zattoo publié mardi. Le streaming est consommé de manière «plus flexible» et les modèles d'abonnements classiques perdent de leur importance.

Parmi les différents modes de réception, l'IPTV (de l'anglais Internet Protocol Television) arrive en tête avec 39% en 2026, suivie de la TV en streaming avec 32 %. Des chiffres stables par rapport à l'année dernière, note l'entreprise dans son communiqué. Le câble passe de 32 à 30%, le satellite de 10 à 9%. La part des non-utilisateurs considérant la TV en streaming comme «trop chère» a reculé de cinq points de pourcentage.

Smart TV est central

L’argument selon lequel la télévision classique suffit diminue lui aussi, passant de 41 à 31%. Toutefois, pour la première fois, 12% des non-utilisateurs citent le grand nombre d’applications et d’abonnements comme un obstacle.

La Smart TV consolide son rôle d’appareil central pour la TV en streaming: environ 60% des personnes interrogées l’utilisent déjà à cette fin. Les autres appareils restent nettement derrière: 43% regardent du streaming via leur smartphone, 38% via un ordinateur portable ou un PC et 24% via une tablette. Ce rapport repose sur une enquête en ligne réalisée par YouGov auprès de 1000 personnes en Suisse entre le 9 et le 19 février 2026.

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