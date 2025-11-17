Dernière mise à jour: il y a 19 minutes

Le patron de Breitling, Georges Kern, a beau saluer l’accord douanier avec les Etats-Unis, il déplore que les marques horlogères suisses ne soient pas exemptées des surtaxes. Selon lui, il faudrait même rétablir l'ancien taux… de 2%.

Pour le boss de Breitling, Trump devrait abaisser ses droits de douane... à 2%

Le patron de Breitling, Georges Kern, se réjouit de l'accord douanier… mais il souhaite que Trump aille beaucoup plus loin. Photo: keystone-sda.ch

Patrik Berger et ATS Agence télégraphique suisse

La réduction des droits de douane américains sur les produits suisses est une excellente nouvelle, surtout pour le secteur de l'horlogerie. «Nous nous réjouissons vivement de la baisse des droits de douanes américains de 39 à 15%», déclare par exemple Georges Kern, patron de la marque Breitling, interrogé par l’agence AWP.

Pour Georges Kern, le deal arraché à Trump montre que la «Team Switzerland», soutenue par les acteurs majeurs de l'économie suisse, a su se faire entendre. Il se dit toutefois un peu déçu du fait que les horlogers suisses ne soient pas totalement exemptés des surtaxes. Selon lui, l’ancien taux de 2% devrait même être rétabli.

«Nos produits ne prennent le travail de personne aux Etats-Unis», insiste Georges Kern. «Ils sont exclusivement Made in Switzerland, et c’est aussi l’une des raisons pour lesquelles ils sont achetés là-bas.»

Breitling «très confiant» pour la suite

Le chef de Breitling table sur un «redressement rapide» du marché américain, qu’il décrit comme toujours «très dynamique», avec une croissance «robuste». «Grâce à notre forte présence aux Etats-Unis, nous sommes très confiants pour la suite, se réjouit-il. Le bref ralentissement de la demande observé cet automne était avant tout lié au 'shutdown', pas aux nouveaux droits de douane.»

Pendant plusieurs semaines, une partie de l’administration américaine a en effet été paralysée par un blocage budgétaire au Congrès. Celui-ci a selon lui créé un climat d’incertitude du côté les consommateurs.

Une «reprise rapide» en vue?

Mais maintenant que le «shutdown» est terminé, Georges Kern s’attend à une «reprise rapide» et à un retour à des taux de croissance à deux chiffres pour Breitling. Il souligne aussi l’effet positif attendu du partenariat conclu avec la NFL, la ligue professionnelle de football américain.

Vendredi, la Suisse et les Etats-Unis ont annoncé s'être accordés sur une déclaration d’intention visant à réduire les droits de douane de 39 à 15%. Le texte prévoit notamment 200 milliards d'investissements helvétiques sur le sol américain. L’accord n’est toutefois pas encore signé, et certains points chauds font craindre une facture finale plus salée pour la Suisse.