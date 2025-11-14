«Un grand soulagement»
«Cet accord est un grand soulagement pour notre économie», déclare Guy Parmelin. La déclaration d'intention stabilise les conditions sur le marché américain. «Mais nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers.»
La déclaration d'intention doit maintenant être transformée en un accord officiel. Le Conseil fédéral élabore actuellement un mandat de négociation à cet effet. Le Parlement se prononcera sur l'accord, et un référendum, et donc une décision populaire, est également possible.
La Suisse va investir aux Etats-Unis à hauteur de 200 milliards
«L'économie suisse s'engage à investir 200 milliards aux Etats-Unis», a également annoncé Guy Parmelin. Cela n'a été possible que grâce à la coopération avec le monde économique. La Suisse n'a toutefois fait aucune concession qui porterait atteinte à sa souveraineté.
À cet effet, la Suisse s'est engagée à supprimer une série de droits de douane sur les produits américains. «Il s'agit, outre l'ensemble des produits industriels et des poissons et fruits de mer, de produits agricoles américains non sensibles du point de vue de la Suisse.» À cet effet, la Suisse accorde des contingents tarifaires sur la viande bovine, la viande de bison et la viande de volaille.
Guy Parlemin se veut rassurant: l'agriculture suisse ne devrait pas être victime de ces nouvelles mesures.
Les détails du nouvel accord douanier avec les Etats-Unis
Le conseiller fédéral Guy Parmelin prend la parole. Il confirme le nouveau taux de 15% de droits de douane pour la Suisse. Les produits pharmaceutiques, chimiques, mais également l'or et les matières semi-conductrices sont toujours exemptés des taxes.
Pour la CVCI vaudoise: une victoire qui sonne comme une égalisation
L'accord sur les droits de douane avec les Etats-Unis est un "soulagement" pour la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (CVCI). Mais pour son directeur Philippe Miauton, cette victoire ressemble plutôt à une égalisation avec les partenaires et concurrents de l'Union européenne (UE) ou de l'Asie.
«C'est d'abord évidemment un soulagement pour toutes nos entreprises exportatrices. On ne peut que s'en réjouir», a commenté pour Keystone-ATS Philippe Miauton, également député PLR au Grand Conseil vaudois. «Surtout après plus de trois mois de niveau stratosphérique de taxes douanières qui ont mis un certain nombre de nos PME en difficulté.»
Il n'empêche, pour le directeur de la CVCI, «le franc est toujours fort et les taxes restent, elles aussi, fortes». Ça ne facilite donc toujours pas les exportations, selon lui. «Il nous faut faire avec cette réalité-là et ne pas laisser tomber toutes les réflexions engagées» après l'annonce des 39% en août dernier.
Source: ATS
«Un véritable soulagement» pour les entreprises genevoises
L'annonce d'un accord pour réduire les droits de douane américains sur les produits suisses à 15% est «un véritable soulagement», selon Vincent Subilia, directeur général de Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève (CCIG). «Cette nouvelle est rassurante, même si c'est toujours 15% de trop», a-t-il ajouté.
Le taux 39% était un coup de massue pour une économie qui se nourrit d'exportation, en particulier Genève, a souligné vendredi le directeur général de la CCIG. «Cela a été vécu comme une trahison», selon Vincent Subilia. La CCIG compte quelque 2000 entreprises dans ses rangs.
Cette issue positive permet à l'économie de respirer, insiste Vincent Subilia. Et de remercier l'engagement du conseiller fédéral Guy Parmelin. Le directeur de la CCIG relève aussi que la mobilisation d'entrepreneurs genevois, qui ont été jusque dans le Bureau ovale de Donald Trump, a contribué à cet accord.
Source: ATS
Le représentant américain au commerce se réjouit de l'accord
Le représentant américain au commerce Jamieson Greer a confirmé vendredi le nouvel accord douanier conclu avec la Suisse. «Nous avons conclu un accord», a-t-il déclaré à la chaîne CNBC.
«Nous sommes très heureux de cet accord», a déclaré Jamieson Greer, soulignant son importance pour l'industrie américaine. Il s'agit de «beaucoup» de produits pharmaceutiques, d'or et d'équipements ferroviaires que la Suisse va envoyer aux Etats-Unis.
Source: ATS
L'UDC félicite Guy Parmelin
L'UDC félicite son conseiller fédéral Guy Parmelin pour l'accord avec les Etats-Unis, qui a une fois de plus fait du bon travail, écrit le parti dans un communiqué. Cela garantit des emplois en Suisse et créé de bonnes conditions cadre pour les exportations suisses.
L'accord montre comment la Suisse peut agir de manière indépendante et dans l'intérêt de l'économie helvétique, poursuit le parti dans son communiqué. «C'est là la recette du succès de la Suisse: être ouverte sur le plan économique sans s'engager politiquement.»
L'UDC en profite pour évoquer le paquet d'accords avec l'UE: «Cet exemple montre que nous devons pouvoir continuer à agir de manière indépendante à l'avenir. Le traité de soumission à l'UE n'est pas une solution: la Suisse se livrerait à la bureaucratie européenne.»
Source: ATS
La conférence de presse est reportée
La conférence de presse est reportée d'une demi-heure, à 16h30, a annoncé la porte-parole du Conseil fédéral Nicole Lamon devant les médias qui attendaient déjà.
Quel est le prix de cet accord?
Le président du Centre Philipp Matthias Bregy parle également de «succès d'étape». Ce qui sera décisif pour l'évaluation finale du résultat sera le «prix» de cet accord. En attendant, l'accord est important pour l'économie suisse, il crée une sécurité juridique, écrit le Haut-Valaisan sur X.
Source: ATS
«Un succès d'étape», estime Damien Cottier
«Un taux de 15% reste très élevé mais est bien sûr beaucoup mieux que les très problématiques 39% pour nos PME, nos entreprises et nos emplois», a écrit sur X le conseiller national Damien Cottier (PLR/NE), président du groupe d'amitié Suisse/Etats-Unis.
«Il faudra continuer de négocier pour abaisser encore ce taux. Mais bravo au Conseil fédéral pour ce succès d'étape qu'il faudra analyser en détail», poursuit le Neuchâtelois.
Source: ATS