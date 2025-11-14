DE
«Victoire d'étape»
200 milliards investis: Guy Parmelin révèle les détails de l'accord

C'est officiel: la Suisse a conclu un accord avec les Etats-Unis. Les droits de douane s'élèvent désormais à 15%. Mais que comprend encore cet accord? À 16 heures, le ministre de l'Économie Guy Parmelin s'adressera aux médias. Suivez notre direct.
Publié: il y a 51 minutes
Dernière mise à jour: il y a 3 minutes
Blick_Mathilde_Jaccard.JPG
ATS Agence télégraphique suisse et Mathilde Jaccard
il y a 3 minutes

«Un grand soulagement»

«Cet accord est un grand soulagement pour notre économie», déclare Guy Parmelin. La déclaration d'intention stabilise les conditions sur le marché américain. «Mais nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers.»

La déclaration d'intention doit maintenant être transformée en un accord officiel. Le Conseil fédéral élabore actuellement un mandat de négociation à cet effet. Le Parlement se prononcera sur l'accord, et un référendum, et donc une décision populaire, est également possible. 

il y a 6 minutes

La Suisse va investir aux Etats-Unis à hauteur de 200 milliards

«L'économie suisse s'engage à investir 200 milliards aux Etats-Unis», a également annoncé Guy Parmelin. Cela n'a été possible que grâce à la coopération avec le monde économique. La Suisse n'a toutefois fait aucune concession qui porterait atteinte à sa souveraineté.

À cet effet, la Suisse s'est engagée à supprimer une série de droits de douane sur les produits américains. «Il s'agit, outre l'ensemble des produits industriels et des poissons et fruits de mer, de produits agricoles américains non sensibles du point de vue de la Suisse.» À cet effet, la Suisse accorde des contingents tarifaires sur la viande bovine, la viande de bison et la viande de volaille. 

Guy Parlemin se veut rassurant: l'agriculture suisse ne devrait pas être victime de ces nouvelles mesures.

il y a 7 minutes

Les détails du nouvel accord douanier avec les Etats-Unis

Le conseiller fédéral Guy Parmelin prend la parole. Il confirme le nouveau taux de 15% de droits de douane pour la Suisse. Les produits pharmaceutiques, chimiques, mais également l'or et les matières semi-conductrices sont toujours exemptés des taxes.

il y a 9 minutes

Pour la CVCI vaudoise: une victoire qui sonne comme une égalisation

L'accord sur les droits de douane avec les Etats-Unis est un "soulagement" pour la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (CVCI). Mais pour son directeur Philippe Miauton, cette victoire ressemble plutôt à une égalisation avec les partenaires et concurrents de l'Union européenne (UE) ou de l'Asie.

«C'est d'abord évidemment un soulagement pour toutes nos entreprises exportatrices. On ne peut que s'en réjouir», a commenté pour Keystone-ATS Philippe Miauton, également député PLR au Grand Conseil vaudois. «Surtout après plus de trois mois de niveau stratosphérique de taxes douanières qui ont mis un certain nombre de nos PME en difficulté.»

Il n'empêche, pour le directeur de la CVCI, «le franc est toujours fort et les taxes restent, elles aussi, fortes». Ça ne facilite donc toujours pas les exportations, selon lui. «Il nous faut faire avec cette réalité-là et ne pas laisser tomber toutes les réflexions engagées» après l'annonce des 39% en août dernier.

Source: ATS

il y a 11 minutes

«Un véritable soulagement» pour les entreprises genevoises

L'annonce d'un accord pour réduire les droits de douane américains sur les produits suisses à 15% est «un véritable soulagement», selon Vincent Subilia, directeur général de Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève (CCIG). «Cette nouvelle est rassurante, même si c'est toujours 15% de trop», a-t-il ajouté.

Photo: KEYSTONE

Le taux 39% était un coup de massue pour une économie qui se nourrit d'exportation, en particulier Genève, a souligné vendredi le directeur général de la CCIG. «Cela a été vécu comme une trahison», selon Vincent Subilia. La CCIG compte quelque 2000 entreprises dans ses rangs.

Cette issue positive permet à l'économie de respirer, insiste Vincent Subilia. Et de remercier l'engagement du conseiller fédéral Guy Parmelin. Le directeur de la CCIG relève aussi que la mobilisation d'entrepreneurs genevois, qui ont été jusque dans le Bureau ovale de Donald Trump, a contribué à cet accord.

Source: ATS

il y a 37 minutes

Le représentant américain au commerce se réjouit de l'accord

Le représentant américain au commerce Jamieson Greer a confirmé vendredi le nouvel accord douanier conclu avec la Suisse. «Nous avons conclu un accord», a-t-il déclaré à la chaîne CNBC.

«Nous sommes très heureux de cet accord», a déclaré Jamieson Greer, soulignant son importance pour l'industrie américaine. Il s'agit de «beaucoup» de produits pharmaceutiques, d'or et d'équipements ferroviaires que la Suisse va envoyer aux Etats-Unis.

Source: ATS

il y a 38 minutes

L'UDC félicite Guy Parmelin

L'UDC félicite son conseiller fédéral Guy Parmelin pour l'accord avec les Etats-Unis, qui a une fois de plus fait du bon travail, écrit le parti dans un communiqué. Cela garantit des emplois en Suisse et créé de bonnes conditions cadre pour les exportations suisses.

L'accord montre comment la Suisse peut agir de manière indépendante et dans l'intérêt de l'économie helvétique, poursuit le parti dans son communiqué. «C'est là la recette du succès de la Suisse: être ouverte sur le plan économique sans s'engager politiquement.»

L'UDC en profite pour évoquer le paquet d'accords avec l'UE: «Cet exemple montre que nous devons pouvoir continuer à agir de manière indépendante à l'avenir. Le traité de soumission à l'UE n'est pas une solution: la Suisse se livrerait à la bureaucratie européenne.»

Source: ATS

il y a 48 minutes

La conférence de presse est reportée

La conférence de presse est reportée d'une demi-heure, à 16h30, a annoncé la porte-parole du Conseil fédéral Nicole Lamon devant les médias qui attendaient déjà.

il y a 49 minutes

Quel est le prix de cet accord?

Le président du Centre Philipp Matthias Bregy parle également de «succès d'étape». Ce qui sera décisif pour l'évaluation finale du résultat sera le «prix» de cet accord. En attendant, l'accord est important pour l'économie suisse, il crée une sécurité juridique, écrit le Haut-Valaisan sur X.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Source: ATS

15:40 heures

«Un succès d'étape», estime Damien Cottier

«Un taux de 15% reste très élevé mais est bien sûr beaucoup mieux que les très problématiques 39% pour nos PME, nos entreprises et nos emplois», a écrit sur X le conseiller national Damien Cottier (PLR/NE), président du groupe d'amitié Suisse/Etats-Unis.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

«Il faudra continuer de négocier pour abaisser encore ce taux. Mais bravo au Conseil fédéral pour ce succès d'étape qu'il faudra analyser en détail», poursuit le Neuchâtelois.

Source: ATS

