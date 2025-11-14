La Suisse va investir aux Etats-Unis à hauteur de 200 milliards

«L'économie suisse s'engage à investir 200 milliards aux Etats-Unis», a également annoncé Guy Parmelin. Cela n'a été possible que grâce à la coopération avec le monde économique. La Suisse n'a toutefois fait aucune concession qui porterait atteinte à sa souveraineté.

À cet effet, la Suisse s'est engagée à supprimer une série de droits de douane sur les produits américains. «Il s'agit, outre l'ensemble des produits industriels et des poissons et fruits de mer, de produits agricoles américains non sensibles du point de vue de la Suisse.» À cet effet, la Suisse accorde des contingents tarifaires sur la viande bovine, la viande de bison et la viande de volaille.

Guy Parlemin se veut rassurant: l'agriculture suisse ne devrait pas être victime de ces nouvelles mesures.