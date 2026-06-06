C'est la fin d'un service. Dès le début de l’année 2027, le Wi-Fi gratuit disparaîtra définitivement des cars postaux. Devenu obsolète avec la généralisation des abonnements mobiles illimités, ce réseau coûte désormais trop cher à CarPostal.

Patrik Berger

Après quinze ans de bons et loyaux services, CarPostal s'apprête à débrancher la prise. Dès le début de l'année 2027, les voyageurs ne pourront plus surfer gratuitement sur Internet pendant leurs trajets. L'entreprise a officialisé la nouvelle par communiqué, justifiant cette décision par un changement radical des habitudes de consommation de sa clientèle.

Lors de son lancement en 2012, le Wi-Fi embarqué avait fait l’effet d’une petite révolution. CarPostal devenait alors le tout premier grand opérateur de transports publics en Suisse à offrir ce service. A l’époque, l'Internet mobile coûtait une fortune et les volumes de données étaient drastiquement limités: l'offre du géant jaune faisait figure de pionnière. Aujourd'hui, le paysage a totalement changé. La quasi-totalité des passagers possèdent un abonnement illimité en Suisse, tandis que les touristes étrangers achètent désormais des forfaits d'itinérance ou des e-SIM avant même de passer la frontière.

Le Wi-Fi n'est presque plus utilisé

Le constat est sans appel pour la direction: le service est en train de mourir à petit feu. En l’espace de cinq ans, le nombre de connexions au Wi-Fi gratuit a été divisé par deux. Aujourd'hui, à peine 5% des voyageurs s'y connectent durant leur trajet.

Mais au-delà du désintérêt des usagers, c'est surtout une question d'argent. Jusqu’à présent, ce réseau était en partie cofinancé par la Confédération et les cantons, car il affichait une double utilité: il servait aussi aux besoins opérationnels de l'entreprise. Problème: les tablettes des chauffeurs fonctionnent désormais de manière autonome sur le réseau mobile classique. Le Wi-Fi à bord est devenu techniquement inutile pour l'exploitation interne.

Une ardoise de plusieurs centaines de milliers de francs

Si CarPostal décidait de maintenir le Wi-Fi uniquement pour le confort des derniers utilisateurs, l'entreprise devrait dorénavant assumer seule la facture. Le montant évoqué s'élève à plusieurs centaines de milliers de francs par an. Une dépense jugée impossible à défendre à l’heure où la pression s'accentue sur les coûts des transports publics.

Le Wi-Fi gratuit restera actif dans la majeure partie de la flotte jusqu’à la fin de l’année prochaine. Le virage est toutefois déjà amorcé en coulisses: les nouveaux véhicules livrés à CarPostal sortent d'usine sans aucun équipement de connexion à bord.