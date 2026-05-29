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Elle domine le Titlis
Culminant à 3020m, cette tour habitable d'Engelberg est la plus haute d'Europe

A Engelberg, la «Titlis Tower» ouvre à 3020m, devenant la tour habitable la plus haute d'Europe. Conçue par Herzog & de Meuron, elle abrite restaurant et boutique pour 150 millions de francs.
Publié: il y a 7 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 2 minutes
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La tour culmine à plus de 3000 mètres d'altitude.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Les remontées mécaniques du Titlis, à Engelberg (OW), ont présenté vendredi aux médias la transformation d'un émetteur hertzien en tour habitable, restaurant et boutique compris. Elle se trouve à 3020m d'altitude, un record européen en la matière.

Après trois ans de travaux, la «Titlis Tower» est désormais la tour habitable la plus élevée en altitude sur le continent. L'installation n'était auparavant qu'une tour de faisceau hertzien, datée des années 1980. Elle est située à proximité du glacier et de l'arrivée de la remontée mécanique la plus élevée du domaine skiable, à quelques centaines de mètres du sommet du Titlis.

Un resto et une boutique de luxe

La tour compte désormais une plateforme touristique, deux containers de luxe entièrement vitrés, où se trouvent un restaurant et la boutique d'une marque de montres de luxe. Elle est aussi équipée de nouveaux escaliers et d'ascenseurs. D'un coût de 150 millions de francs, le tout a été conçu par le prestigieux bureau d'architectes Herzog & de Meuron.

Les remontées mécaniques du Titlis entendent construire d'ici à 2029 une nouvelle station d'arrivée qui remplacera celle qui existe actuellement. L'entreprise a renoncé à organiser des festivités d'inauguration de la «Titlis Tower», par respect pour la victime de l'accident mortel de télécabine, survenu le 18 mars dans le domaine skiable d'Engelberg.

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