Un homme de 73 ans a été retrouvé mort dimanche soir dans un ruisseau à Acquarossa (TI). Il aurait succombé à ses blessures après une chute, selon la police tessinoise.

Un homme de 73 ans fait une chute mortelle dans un ruisseau

Un homme de 73 ans fait une chute mortelle dans un ruisseau

Il avait disparu dimanche

AFP Agence France-Presse

Un homme de 73 ans a été retrouvé sans vie tard dimanche soir à Acquarossa (TI). La police cantonale tessinoise suppose que l’homme est tombé dans un ruisseau et qu’il est décédé des suites de ses blessures.

L’homme avait été signalé disparu dimanche dans une région de montagne près de Prugiasco. Peu avant minuit, il a été retrouvé sans vie dans le lit d’un ruisseau à une altitude d’environ 800 mètres, a indiqué la police cantonale tessinoise lundi.

Il s’agit d’un Suisse de 73 ans domicilié dans la région de Lugano. Les opérations de recherche ont mobilisé la police cantonale tessinoise, la Rega et le Club alpin suisse (CAS).