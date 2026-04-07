Un homme de 73 ans fait une chute mortelle dans un ruisseau

AFP Agence France-Presse
Un homme de 73 ans a été retrouvé sans vie tard dimanche soir à Acquarossa (TI). La police cantonale tessinoise suppose que l’homme est tombé dans un ruisseau et qu’il est décédé des suites de ses blessures.
L’homme avait été signalé disparu dimanche dans une région de montagne près de Prugiasco. Peu avant minuit, il a été retrouvé sans vie dans le lit d’un ruisseau à une altitude d’environ 800 mètres, a indiqué la police cantonale tessinoise lundi.
Il s’agit d’un Suisse de 73 ans domicilié dans la région de Lugano. Les opérations de recherche ont mobilisé la police cantonale tessinoise, la Rega et le Club alpin suisse (CAS).
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Participez à un tifo de 250 mètres carrés!
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Présenté par
Que servir avec la tresse, le saumon et les œufs brouillés?
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Présenté par
«Made in Switzerland» depuis 90 ans
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Présenté par
Micropauses et sensibilisation
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement