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Jeunes enfants, peaux sensibles et animaux doivent rester à l'écart
Des cyanobactéries ont été détectées dans le lac Majeur, au Tessin

Des cyanobactéries, aussi appelées algues bleues, ont été détectées jeudi dans le lac Majeur. Les autorités tessinoises recommandent aux baigneurs et baigneuses de faire preuve de prudence. Les animaux doivent rester à l'écart de l'eau.
Publié: il y a 26 minutes
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Des cyanobactéries, aussi appelées algues bleues, ont été détectées jeudi dans le lac Majeur.
Photo: Ticino Turismo
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ATS Agence télégraphique suisse

Les premières cyanobactéries ont été repérées jeudi près de Muralto (TI), a annoncé vendredi le Département tessinois de la santé et des affaires sociales. Il n'est pas exclu que d'autres tronçons de rive soient également touchés.

La baignade est déconseillée aux jeunes enfants

Les autorités ont appelé la population à ne se baigner que dans des eaux claires et à éviter tout contact avec des accumulations visibles d'algues bleues.

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La baignade est déconseillée aux jeunes enfants et aux personnes ayant la peau sensible. Les chiens et autres animaux de compagnie doivent également rester à l'écart de l'eau.

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