ATS Agence télégraphique suisse
Les premières cyanobactéries ont été repérées jeudi près de Muralto (TI), a annoncé vendredi le Département tessinois de la santé et des affaires sociales. Il n'est pas exclu que d'autres tronçons de rive soient également touchés.
La baignade est déconseillée aux jeunes enfants
Les autorités ont appelé la population à ne se baigner que dans des eaux claires et à éviter tout contact avec des accumulations visibles d'algues bleues.
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La baignade est déconseillée aux jeunes enfants et aux personnes ayant la peau sensible. Les chiens et autres animaux de compagnie doivent également rester à l'écart de l'eau.
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