Les intempéries de juin 2024 ont causé 100 millions de francs de dégâts au Val Maggia (TI). Deux ans après, 14 projets de reconstruction sont achevés. Le pont de Visletto, symbole des ravages, sera prêt en novembre.

ATS Agence télégraphique suisse

Deux ans après les intempéries dévastatrices qui ont frappé la vallée de la Maggia (TI), 14 des 30 projets de reconstruction ont été menés à bien. Le nouveau pont près de Visletto devrait être achevé en novembre.

«C'est un moment chargé d'émotion», a déclaré mardi Claudio Zali (Lega), président du gouvernement tessinois, lors d'une conférence de presse organisée exactement deux ans après les intempéries dévastatrices qui ont frappé le Val Maggia. «J'espère que cela ne se reproduira plus jamais».

Le pont emporté par les eaux près de Visletto symbolise les profondes blessures que la tempête a infligées à la vallée, a poursuivi le conseiller d’État Norman Gobbi (Lega). Il faudra du temps pour les panser.

Parmi les mesures les plus urgentes à prendre après la tempête figuraient le rétablissement de la praticabilité des routes, la construction du pont provisoire de Visletto ainsi que le rétablissement de l’approvisionnement en eau potable et de l’assainissement, ont expliqué les représentants du gouvernement. Pour la mise en œuvre de ces travaux, les autorités cantonales ont été soutenues par l’armée, la protection civile et des entreprises locales.

Les principaux plans des zones à risque de la vallée de Bavona, dans les communes de Cevio et de Lavizzara, ont par ailleurs été mis à jour. Cet outil est considéré comme essentiel pour renforcer la sécurité d’un territoire et orienter les futures décisions en matière d’aménagement du territoire.

Glissements de terrain

Des mesures de protection contre les glissements de terrain et les coulées de boue, l’entretien des forêts de protection, l’enlèvement du bois des lits des ruisseaux et des rivières, ainsi que la remise en état des routes forestières ont déjà été réalisés.

Par ailleurs, d’importants projets visant à déplacer des habitations et des exploitations agricoles situées dans des zones particulièrement exposées aux risques naturels sont en cours. L’objectif est de renforcer la sécurité de la population et des activités économiques, a-t-on précisé lors de la conférence de presse.

Une attention particulière a également été accordée à l’agriculture, qui a été durement touchée par les intempéries. Vingt-quatre exploitations agricoles ont subi des dégâts, trois ont même été détruites.

Un total de 100 millions de francs

Les estimations actualisées tablent sur des dégâts et des coûts de reconstruction s’élevant au total à environ 100 millions de francs. Sur ce montant, le canton prendra en charge 44,5 millions de francs. La Confédération contribue à hauteur de 14,3 millions de francs par le biais des instruments de soutien habituels.

La contribution extraordinaire proposée par le Conseil fédéral est par ailleurs toujours en suspens. Celle-ci devrait contribuer à couvrir les coûts restants, actuellement pris en charge par les collectivités locales et qui s’élèvent à 41,2 millions de francs.

Lors des intempéries survenues dans la nuit du 29 au 30 juin 2024, sept personnes ont perdu la vie et une personne est portée disparue depuis.