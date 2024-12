Début juillet 2024, le Val Maggia au Tessin a été frappée par une tempête et des pluies torrentielles qui ont fait cinq morts et de nombreux dégâts. Photo: KEYSTONE

Nous sommes au milieu de la semaine. En regardant en avant ou en arrière, le week-end est à la même distance. Pour vous accompagner Blick, avec l'appui de l'ATS, propose un tour d'horizon des actus suisses de ce mercredi 4 décembre. Florilège:

1 Le Conseil fédéral laisse le Tessin pantois

La réponse du Conseil fédéral à la demande d'aide pour reconstruire le Val Maggia, dévasté par des intempéries au début de l'été, a «médusé» les autorités tessinoises, rapporte mercredi la «Neue Zürcher Zeitung». Le journal se réfère à une lettre envoyée lundi à Berne et rédigée par le maire de la commune de Lavizzara (TI) et la maire de Cevio (TI). La Confédération dit vouloir participer à la reconstruction à hauteur de 35% des coûts totaux de 100 millions de francs, conformément à la loi. Les villages de montagne pourraient ainsi avoir à supporter des coûts de plusieurs millions de francs. Et comme la contribution de la Confédération n'est pas encore fixée, la reconstruction ne peut pas être planifiée, ajoutent-ils.

2 La 13e rente AVS sur la table, pas son financement

Le Conseil des Etats traite mercredi de la 13e rente AVS. Celle-ci doit être versée en une fois en décembre, pour la première fois en 2026, un point qui n'est pas contesté. Les députés ne se prononcent toutefois pas sur le financement de cette rente. La commission préparatoire a estimé que la situation du fonds ne nécessitait pas de source de financement immédiate et que le Parlement devait prendre son temps pour analyser la situation.

3 SOS, la Suisse manque de psychiatres

La pénurie de psychiatres devrait s'aggraver en Suisse, si rien n'est entrepris, avertissent mercredi la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung», le «Bund» et le «Tages-Anzeiger». Sur les 4750 psychiatres répertoriés dans le pays, plus de 1000 avaient plus de 65 ans l'année dernière. Outre le vieillissement et le besoin croissant de traitements, le salaire est l'une des raisons du manque de spécialistes. Un psychiatre travaillant dans un cabinet privé gagne en moyenne 176'000 francs, un psychiatre pour enfants et adolescents 141'000 francs. En revanche, en cardiologie, il est possible de gagner en moyenne 416'000 francs par an.

4 Les frontières suisses mieux que celles de l'UE?

Si le Conseil fédéral a décidé, malgré une menace terroriste élevée, de ne pas réintroduire des contrôles aux frontières comme l'Allemagne et la France, c'est que la Suisse connaît «une différence importante par rapport aux pays de l'Union européenne» (UE), indique mercredi dans «Le Temps» Pascal Lüthi, le directeur l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). «Nous avons toujours pratiqué les contrôles douaniers, car nous ne sommes pas membres de l'union douanière de l'UE», ajoute-t-il, soulignant qu'il y a toujours une présence à la frontière. S'il fallait augmenter le nombre de contrôles, comme le demandent l'UDC et le PLR, l'OFDF n'a pas de réserve en personnel, ajoute-t-il. «Ces opérations ne sont possibles que si elles restent limitées dans le temps.»

5 L'accueil extrafamilial pourrait être pris en charge

Une nouvelle idée sur le financement à long terme de l'accueil extrafamilial des enfants arrive mercredi sur le pupitre des sénateurs. Elle prévoit une nouvelle allocation de garde pour les enfants jusqu'à 8 ans et qui sont pris en charge dans un cadre institutionnel. Elle doit s'élever à 100 francs par mois au minimum et être augmentée de 50 francs pour chaque demi-journée de garde supplémentaire. Des discussions se profilent notamment sur la participation financière de la Confédération.