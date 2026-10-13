DE
FR

Une commission du Conseil des Etats a validé le projet
En Suisse, les règles sur le télétravail pourraient s'assouplir

Le télétravail pourrait devenir plus flexible en Suisse. Une commission du Conseil des Etats a validé le projet, tout en biffant le travail du dimanche et le droit explicite à la déconnexion. Le dossier arrive aux Etats cet hiver.
Publié: il y a 19 minutes
Le télétravail pourrait s'assouplir en Suisse.
Photo: Laurent Gillieron
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les règles sur le télétravail doivent être assouplies en Suisse. La commission de l'économie du Conseil des Etats a validé, par 7 voix contre 2 et 3 abstentions, un projet parlementaire en ce sens. Le National a déjà donné son aval il y a un an, au grand dam de la gauche.

Le projet, issu d'une initiative parlementaire de Thierry Burkart (PLR/AG) en 2016, veut introduire une plus grande flexibilité des horaires pour le télétravail. Il propose trois modifications. Premièrement, le travail quotidien doit pouvoir être fourni dans une fourchette de 17 heures au lieu de 14 actuellement. Ensuite, la durée de repos est réduite à 9 heures au lieu de 11 heures, et elle peut être interrompue pour des urgences moyennant compensation.

A lire aussi
En Suisse, le salaire annuel brut moyen pour un stage est de 40'000 francs.
Selon une étude
De plus en plus de cadres, mais ils sont de moins en moins managers
«Seules des équipes en bonne santé et performantes sont à même de garantir qualité et efficacité», souligne Sandra Schwendener, responsable Health and Diversity Management chez Helsana.
Présenté par
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer

Enfin, il doit être possible de travailler le dimanche de sa propre initiative pendant cinq heures au plus neuf fois par an, moyennant une majoration de salaire. Les modalités sont fixées dans une convention entre les employés et l’employeur. La nouvelle loi ne s'appliquera qu'aux travailleurs de plus de 18 ans.

Tenir compte des modèles actuels

Pour la commission, il s'agit de mettre en place une réglementation qui tienne compte des modèles de travail actuels, plus flexibles, tout en offrant une protection suffisante aux salariés qui effectuent une partie de leur travail à distance, indiquent mardi les services du Parlement. La commission s'est toutefois écartée du National sur plusieurs points.

Par 9 voix contre 2, elle a décidé d'enlever la disposition relative au travail du dimanche. Elle veut aussi supprimer du projet le droit à la déconnexion, jugeant que ce droit s'applique même s'il n'est pas explicitement inscrit dans la loi. Enfin, la commission se montre de justesse favorable à une réglementation du télétravail inscrite dans le code des obligations.

Elle s'est toutefois ralliée au Conseil national sur d'autres points, touchant notamment au champ d'application et à la durée du repos quotidien. Différentes propositions de minorité ont été déposées. Le Conseil des Etats empoignera le dossier à la session d'hiver. Le Conseil fédéral soutient le projet.

Dans la foulée, la commission a adopté une motion PVL du National visant à libéraliser les dispositions relatives au temps de travail et de repos pour les personnes dont le salaire annuel est supérieur à 120'000 francs. Une minorité est contre, estimant que le salaire mentionné n'est pas un critère suffisant et qu'il est en outre trop bas.

Découvrez nos contenus sponsorisés
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
20260924_TS_CompetitionDay2_230.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: le parcours d'Augustin Mettraux
Un escalier pour monter sur le podium?
In der Schweiz wurde aufgrund des heissen und trockenen Sommers vielerorts bereits im August geerntet.
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
Articles les plus lus
    Articles les plus lus