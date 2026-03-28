C'est officiel: le délai pour un accord avec Trump est «caduc»

Guy Parmelin confirme que le délai fixé à fin mars pour un accord douanier avec Trump est «de facto obsolète»

Le ministre de l'Economie, Guy Parmelin, a affirmé à la RSI que la date butoir initiale du 31 mars pour conclure un accord douanier avec Washington est «de facto caduque».

Guy Parmelin estime qu'il est judicieux de poursuivre les négociations. «Deux réunions ont déjà eu lieu et d'autres sont prévues. Bien que la décision de la Cour suprême remette en cause certains principes juridiques appliqués par les Etats-Unis, les négociations se poursuivront. Et, conclut-il, il n'est pas nécessaire d'attendre juillet pour parvenir à un accord.»

Pour rappel, la Cour surpême a reconnu les droits de douane punitifs de Donald Trump comme étant illégaux, mais le président américain a aussitôt créé un nouveau droit de douane d 10%, qui expire fin juillet.