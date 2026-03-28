C'est officiel: le délai pour un accord avec Trump est «caduc»

Guy Parmelin confirme que le délai fixé à fin mars pour un accord douanier avec Trump est «de facto obsolète»
Le ministre de l'Economie, Guy Parmelin, a affirmé à la RSI que la date butoir initiale du 31 mars pour conclure un accord douanier avec Washington est «de facto caduque».
Guy Parmelin estime qu'il est judicieux de poursuivre les négociations. «Deux réunions ont déjà eu lieu et d'autres sont prévues. Bien que la décision de la Cour suprême remette en cause certains principes juridiques appliqués par les Etats-Unis, les négociations se poursuivront. Et, conclut-il, il n'est pas nécessaire d'attendre juillet pour parvenir à un accord.»
Pour rappel, la Cour surpême a reconnu les droits de douane punitifs de Donald Trump comme étant illégaux, mais le président américain a aussitôt créé un nouveau droit de douane d 10%, qui expire fin juillet.
Des entreprises suisses mènent des négociations avec Trump
Des représentants d'entreprises privées suisses sont à l'origine des récentes négociations commerciales avec le président américain Donald Trump. Le Département de l'économie confirme avoir accompagné une telle rencontre dans sa préparation.
Selon un porte-parole du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), interrogé par l'agence de presse Keystone-ATS, les entrepreneurs ont demandé cette rencontre de leur propre initiative. Les participants voulaient attirer l'attention du président américain sur les conséquences que les droits de douane supplémentaires ont sur leurs entreprises.
Le DEFR n'a pas révélé quelles entreprises ont participé à la rencontre, mais il s'agit d'un «groupe d'entrepreneurs qui ont agi dans leur propre intérêt». Le Conseil fédéral est en principe responsable des négociations, mais il salue l'engagement de ces sociétés. Le ministre de l'économie Guy Parmelin est toujours en contact régulier avec les services compétents aux Etats-Unis.
Donald Trump avait précédemment écrit sur sa plateforme Truth Social qu'il avait discuté de questions commerciales avec «des représentants de haut niveau de la Suisse». Son représentant au commerce Jamieson Greer va maintenant poursuivre les discussions avec les dirigeants suisses.
Donald Trump a parlé affaires avec de «hauts représentants» suisses
Donald Trump a annoncé mardi avoir parlé de «commerce et de déséquilibre commercial» avec «des représentants de haut niveau de Suisse». Le président américain a posté un message sur son réseau Truth Social.
«La réunion a pris fin en convenant que notre représentant au Commerce Jamieson Greer poursuivra la discussion avec les dirigeants suisses», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social. «Je félicite toutes les personnes présentes pour un travail bien mené», a encore déclaré Donald Trump sans préciser l'identité de ses interlocuteurs suisses.
La Suisse figure parmi les pays les plus durement touchés par l'offensive protectionniste du dirigeant républicain, qui mêle taxes par pays et taxes par secteurs. Elle a écopé d'un taux général de 39% imposés sur un grand nombre de marchandises, l'un des plus élevés infligés aux partenaires commerciaux des Etats-Unis dans le monde.
Source: AFP
Le Conseil fédéral et la Pharma discutent des droits de douane
La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider et son collègue Guy Parmelin se sont entretenus jeudi à Berne avec des représentants de l'industrie pharmaceutique. La rencontre était consacrée aux droits de douane américains de 39% sur les importations venant de Suisse. Le contenu des discussions est confidentiel.
Le président du conseil d'administration de Roche, Severin Schwan, et le président de la division internationale de Novartis, Patrick Horber, ont représenté la branche pharmaceutique. Comme l'a indiqué le Département fédéral de l'intérieur (DFI) de Elisabeth Baume-Schneider, ils ont parlé de leur appréciation de la situation actuelle.
En septembre, Elisabeth Baume-Schneider et Guy Parmelin, le chef du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche, organiseront une table ronde avec l'industrie pharmaceutique. La rencontre de jeudi s'inscrit dans une série de contacts entre les départements et la pharmaceutique à tous les niveaux, écrit le DFI.
Source: ATS
L'or ne tombe pas sous le marteau des tarifs douaniers américains
Les exportations d'or sont épargnées par les droits de douane américains de 39%. Le président américain Donald Trump a annoncé la nouvelle de manière inattendue sur sa plateforme Truth Social. Une bonne nouvelle pour l'industrie aurifère suisse.
Notre pays est considéré comme une plaque tournante pour ce précieux métal. Jusqu'à 70% de l'or extrait dans le monde est fondu et traité dans quatre raffineries suisses. L'imposition d'un marteau tarifaire les aurait durement touchées. «Taxer la production d'or en Suisse aurait pu anéantir l'ensemble du secteur», a déclaré Simone Knobloch, responsable des opérations de la raffinerie tessinoise de Valcambi, à Blick.
Au cours des cinq premiers mois de cette année, la Suisse a exporté de l’or vers les Etats-Unis pour l’équivalent de 39 milliards de francs suisses, contre seulement 7,3 milliards de francs suisses importés sur la même période. Ces chiffres ont probablement pesé sur la balance commerciale.
Depuis avril, la situation s'est quelque peu apaisée. L'or représente désormais environ 2% de la valeur totale des exportations suisses vers les Etats-Unis.
La délégation suisse revient des Etats-Unis après des négociations douanières
La délégation suisse est de retour après des discussions sur des questions douanières aux Etats-Unis. Les négociations seront désormais poursuivies par le Conseil fédéral et l'administration fédérale, selon un communiqué du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco).
En outre, l'administration fédérale «échange des informations très étroitement et régulièrement à tous les niveaux avec le monde économique suisse», a écrit le Seco en réponse à une demande de l'agence de presse Keystone-ATS samedi. Cette étroite collaboration, qui a toujours distingué la Suisse, est à nouveau mise en pratique.
L'or suisse ne serait finalement pas taxé aux Etats-Unis
Selon un article de Bloomberg, le gouvernement américain veut clarifier la situation et dissiper la confusion sur les droits de douane de 39% appliqués à l'or suisse. Washington annonce son intention de publier un décret pour «corriger les informations erronées concernant les droits de douane sur l'or et clarifier la position officielle».
Ce décret vise à éviter tout malentendu au sujet de la réglementation tarifaire, notamment en ce qui concerne les lingots d'or et autres produits spéciaux. Un responsable a annoncé ce projet vendredi sous couvert d'anonymat. La Maison-Blanche devrait fournir de plus amples informations prochainement.
Un retournement de situation
Les droits de douane de 39% devaient s'appliquer aux exportations d'or suisses, du moins à la grande majorité d'entre elles, comme en attestait une décision du Service des douanes et de la protection des frontières des Etats-Unis (CBP) datée du 31 juillet. Dans cette décision, les Etats-Unis définissaient plus précisément leur politique commerciale. Une raffinerie suisse aurait demandé au CBP si les lingots d'or d'un kilogramme et 100 onces (3,11 kilogrammes) étaient soumis aux droits de douane punitifs. Réponse de l'agence américaine: oui, les droits de douane de 39% s'appliquent aussi à ces lingots d'or.
La Suisse est le plus grand transformateur d'or au monde. Quatre grandes raffineries sont situées au Tessin et à Neuchâtel. Rien qu'au cours des cinq premiers mois de cette année, la Suisse a exporté l'équivalent de 39 milliards de francs suisses d'or vers les Etats-Unis. Mais cette exportation pèse lourdement sur notre balance commerciale, nous avons importé seulement 7,3 milliards de francs suisses d'or des Etats-Unis. Ce métal précieux représente donc une charge nette d'environ 31,7 milliards de francs suisses sur le déficit commercial actuel des Etats-Unis.
La faîtière de l'or avoue être inquiète au sujet des droits de douane
L'Association suisse des fabricants et commerçants de métaux précieux (ASFCMP) se dit vendredi inquiète des répercussions quant aux droits de douane américains étendus à l'or. Cette taxation rend l'exportation non rentable, selon elle.
La faîtière souligne, dans une prise de position obtenue par l'agence AWP, avoir pris note des droits de douane de 39% à l'entrée du territoire américain et également de la «clarification» venant du Service des douanes et de la protection des frontières des Etats-Unis «concernant le code de classification» des lingots de 1 kg et de 100 onces, qui n'est pas inclus dans la liste d'exclusion tarifaire réciproque. L'or ne ferait donc pas partie de cette «annexe II» qui regroupe les produits exemptés de surtaxes.
Cela s'applique à la Suisse mais aussi aux lingots en provenance de n'importe quel pays, ajoute l'association professionnelle. Celle-ci «craint» que cette disposition «spécifique affecte le flux international d'or physique».
Christoph Wild, président de l'ASFCMP cité dans le document, explique que "nous sommes particulièrement préoccupés par les implications des droits de douane sur l'industrie de l'or et l'échange physique d'or avec les Etats-Unis, un partenaire historique de la Suisse.
Source: ATS
Les cantons romands accusent le coup face aux taxes américaines
Le tissu économique romand digère péniblement les droits de douane américains de 39% entrés en vigueur jeudi. Du Valais au Jura bernois en passant par Genève, tous craignent les conséquences de ces taxes et réclament des mesures d'aide. Ces droits de douane sont vus comme un «coup de massue», «un désenchantement» ou encore un «fiasco» par les différents acteurs du monde économique romand.
Ces derniers saluent toutefois la volonté affichée jeudi par le Conseil fédéral de continuer à négocier avec les Etats-Unis pour trouver un accord. Dans une interview au Nouvelliste, le ministre valaisan de l'économie Christophe Darbellay suggère notamment le président de la FIFA Gianni Infantino (né à Brigue VS) comme facilitateur des négociations.
Les milieux économiques romands s'accordent aussi à dire que plus ce taux de 39% perdurera, plus les conséquences seront lourdes pour les entreprises. Les réductions d’horaire de travail (RHT) sont vues comme une mesure efficace à prendre à court terme, mais pas suffisantes.
Source: AFP
Pour le SECO, «nous sommes loin d'une crise grave»
«Nous sommes loin d'une crise grave qui verrait le PIB du pays s'effondrer de 2% ou plus», a déclaré jeudi Eric Scheidegger, le chef de la Direction de la politique économique au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Pour lui, l'économie va se contenter d'une croissance de «0,5 à 1%».
Devant les médias, Eric Scheidegger a expliqué que le scénario négatif actuel, l'économie va ralentir, mais l'évolution du produit intérieur brut restera positive. Le ministre de l'Economie Guy Parmelin a toutefois reconnu que la situation «est extrêmement désagréable» pour de nombreuses entreprises, voire même «dramatique» pour d'autres. Il convient toutefois de la remettre en perspective notamment par rapport à la situation du Covid-19.
Source: ATS
La conférence de presse est terminée
La conférence de presse vient de se terminer. Un résumé et des réactions suivront prochainement.
Le président américain Donald Trump impose dès le 7 août des droits de douane de 39% sur les produits suisses, soit plus que les 31% initialement annoncés. La Suisse se retrouve ainsi en tête des pays européens soumis à ces droits de douane punitifs et occupe la quatrième place au niveau mondial.
Un accord a échoué, malgré des semaines de négociations et une relation personnelle entre la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter et Trump. Le choc est profond en Suisse – les premières réactions sont vives.