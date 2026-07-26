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La fin des valeurs suisses?
Les pilotes de Swiss partent en guerre contre l'emprise de Lufthansa

Face à l’influence grandissante de Lufthansa, les pilotes de Swiss s’inquiètent de l’érosion des valeurs suisses et suspendent les négociations sur leur convention collective. La compagnie appelle à un dialogue pour trouver un compromis.
Publié: il y a 22 minutes
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Les pilotes de Swiss sont mécontents des négociations en cours sur la CCT.
Photo: Sven Thomann
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Sven Schumann

La tension monte chez Swiss. Depuis que ses pilotes ont résilié leur convention collective de travail (CCT) en novembre dernier, les négociations avec la compagnie aérienne se poursuivent. Jusqu’à présent, nous pensions que les pilotes militaient avant tout pour une meilleure prévisibilité de leurs affectations. Mais il apparaît désormais que ces négociations ne portent pas uniquement sur leurs plannings.

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Vendredi, le syndicat des pilotes Aeropers s’est exprimé sur ces négociations laborieuses et a rendu public un autre point de discorde. Apparemment, les pilotes sont contrariés par l’intégration progressive de Swiss au sein de sa société mère Lufthansa. Selon Aeropers, l’une des principales raisons de la lenteur des négociations serait «que Swiss semble actuellement suivre la voie de Lufthansa et négliger les valeurs suisses». La culture d’entreprise s’aligne également de plus en plus sur celle de Lufthansa, rapporte le «Tages-Anzeiger».

Swiss mise sur le dialogue

Ce n’est pas la première fois que les collaborateurs de Swiss s’indignent face à cette centralisation croissante et les pilotes ne sont pas les seuls à s'en plaindre. Le personnel de cabine, lui aussi, se montre réticent face au rapprochement de la compagnie avec Lufthansa. Depuis février, dans le cadre de l’accueil standardisé des passagers à bord, les chefs de cabine sont tenus de mentionner que Swiss fait partie du groupe Lufthansa. Or, selon certaines sources, cette mention serait régulièrement «oubliée» et ce, de manière intentionnelle.

En conflit avec les pilotes, Swiss confirme ces divergences d’opinion au «Tages-Anzeiger». La compagnie regrette qu’Aeropers ait suspendu les négociations sur la CCT et se dit toujours disposée à reprendre les discussions. Elle mise sur la poursuite du dialogue et sur une volonté de compromis.

Interrogé sur la comparaison avec Lufthansa, Dominik Jäggi, responsable des opérations aériennes, déclare au journal: «Swiss est chez elle en Suisse. L’échange direct, la fiabilité et la volonté de compromis font partie de notre manière suisse de trouver des solutions ensemble.» Les deux parties soulignent qu’elles souhaitent poursuivre les négociations. La CCT résiliée reste en vigueur jusqu’à fin 2026, il reste donc encore un peu de temps pour trouver une solution.

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