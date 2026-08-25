Mardi matin, le vol LX9 de Swiss, reliant Chicago à Zurich, a lancé un appel de détresse avant d'effectuer un atterrissage d'urgence aux Açores en raison d'une odeur chimique à bord. Un vol de remplacement a rejoint l'archipel pour ramener les passagers à Zurich.

Sandra Marschner

Un incident s'est produit au-dessus de l'Atlantique ce mardi matin. Le vol Swiss LX9 reliant Chicago à Zurich a lancé un appel de détresse, indique Flightradar dans une publication sur X. Le code 7700, qui signale une urgence aérienne générale, a été déclenché. L’avion a été dérouté vers les Açores en vue d'un atterrissage d'urgence.

Les relevés de trajectoire ont ensuite confirmé que l'appareil mettait le cap vers Terceira, l'île la plus proche des Açores. L'avion, un Boeing 777-3DE(ER), a finalement pu s'y poser en toute sécurité aux alentours de 8h30, heure suisse.

Une odeur chimique à bord

Contactée par Blick, la compagnie Swiss a confirmé la situation. Son porte-parole, Michael Pelzer, a indiqué que c'est une odeur chimique détectée à bord qui a déclenché l'alerte. Les détails sur les causes de ce déroutement et les modalités de prise en charge des passagers doivent suivre dans la journée.

Vers 11 heures, le service de presse de Swiss fait un nouveau point sur la situation. La compagnie explique que l'atterrissage imprévu sur la base de Lajes, à Terceira, a été décidé en raison d'une «odeur âcre et non identifiable dans un premier temps en classe économique», alors que l'appareil se trouvait en plein milieu de l'Atlantique.

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«Dans une telle situation, nos équipages ne prennent aucun risque et choisissent par précaution de se poser sur un aéroport approprié. En accord avec le contrôle aérien compétent, une situation d'urgence a également été déclarée afin que l'avion bénéficie de toute la priorité requise dans l'espace aérien», détaille le communiqué de la compagnie.

Cinq passagers et un membre d'équipage examinés

Une fois l'atterrissage effectué en toute sécurité, l'avion a pu quitter la piste par ses propres moyens. Les 222 passagers et les 16 membres d'équipage – deux pilotes et 14 membres du personnel de cabine – ont pu débarquer normalement.

Par précaution, environ cinq passagers ainsi qu'un membre d'équipage ont été examinés par des équipes médicales après avoir ressenti de légers symptômes temporaires, tels que des irritations oculaires, des nausées ou des maux de tête. «Aucune prise en charge médicale supplémentaire n'a été nécessaire pour les personnes concernées. Tous ces passagers ont également pu quitter l'avion de manière normale», précise la compagnie.

Un avion de remplacement envoyé depuis Zurich

Selon les données de Flightradar24, un vol de remplacement en provenance de Zurich a atterri en début de soirée sur l'île de Terceira afin de prendre en charge les passagers bloqués. A 19h55 (heure suisse), il a redécollé avec l'ensemble des passagers et de l'équipage du vol en provenance de Chicago. L'appareil a finalement atterri à Zurich à 23h13, après un peu plus de trois heures de vol.

Pour l'heure, l'origine exacte de cette odeur piquante en classe économique n'a pas encore pu être déterminée avec certitude. Des analyses ont été ouvertes. En raison de la mobilisation de cet avion de secours, le vol LX9 prévu aujourd'hui entre Zurich et Chicago, ainsi que le vol retour initialement programmé avec le même appareil, ont dû être annulés.

Que signifie le code 7700?

Ce code transpondeur signale une urgence générale à bord, sans en préciser la nature exacte. Il peut être déclenché pour des motifs très variés: malaise médical, manque de carburant ou encore problème technique. «Le code 7700 ne signifie pas automatiquement qu'il s'agit d'un atterrissage forcé», explique à Blick la rédactrice en chef du média spécialisé «Aerotelegraph».

Dès que ce signal est activé, l'appareil devient prioritaire dans les airs comme au sol. D'autres avions en phase de décollage ou d'atterrissage peuvent ainsi être déroutés ou retardés pour lui libérer la voie et lui permettre de se poser sans attendre. En parallèle, l'équipage reste en contact direct avec la sécurité aérienne locale afin que la police, les ambulances et les pompiers puissent se tenir prêts sur le tarmac si la situation l'exige.