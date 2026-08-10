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Batterie externe en surchauffe
Fumée en cabine et signal de détresse, un vol Swiss dérouté vers Dublin

Un vol Swiss reliant Zurich à Boston a dû atterrir à Dublin après un dégagement de fumée lié à une batterie externe. Les 206 passagers ont été pris en charge et seront hébergés sur place. L'incident est le deuxième du genre chez Swiss en quelques jours.
Publié: 10.08.2026 à 07:55 heures
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Dernière mise à jour: 10.08.2026 à 08:37 heures
Le vol Swiss LX52 reliant Zurich à Boston a dû faire demi-tour au-dessus de l'Atlantique.
Photo: Screenshot flightaware.om
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Daniel Kestenholz

Le vol Swiss LX52, qui reliait Zurich à Boston, a dû faire demi-tour au-dessus de l'Atlantique après un dégagement de fumée dans la cabine. L'Airbus A330-300 a émis un signal de détresse avant de mettre le cap sur Dublin, où il s'est posé en toute sécurité après environ cinq heures de vol.

Selon un lecteur reporter de Blick, de la fumée s'est dégagée en classe affaires après la surchauffe d'une batterie externe. La porte-parole de Swiss, Meike Fuhlrott, a confirmé l'incident. L'appareil avait décollé dimanche à 18h33 et a effectué un «atterrissage d'urgence à Dublin» en raison d'un «dégagement de fumée dans la cabine».

Le signal de détresse a été déclenché afin d'obtenir la priorité pour l'atterrissage. «Dans une telle situation, nos équipages ne prennent aucun risque et optent toujours pour la solution la plus sûre», a déclaré Meike Fuhlrott. Swiss confirme par ailleurs que la fumée provenait d'une batterie externe.

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L'appareil transportait 206 passagers et douze membres d'équipage. Swiss indique mettre tout en œuvre pour trouver rapidement une solution permettant aux passagers de poursuivre leur voyage. Les personnes concernées seront hébergées dans des hôtels pour la nuit. L'Airbus de Swiss, dérouté vers Dublin, regagnera Zurich à vide.

Deuxième incident en quelques jours

Cet incident est le deuxième à survenir chez Swiss en l'espace de quelques jours. Le 27 juillet, un vol reliant Zurich à New York avait déjà dû être dérouté vers Bangor, dans l'Etat du Maine, au nord-est des Etats-Unis, après la surchauffe d'un chargeur de casques audio.

Swiss rappelle à cette occasion les règles de sécurité concernant les batteries au lithium. Les batteries externes ne doivent être ni utilisées ni rechargées à bord. Chaque passager peut en transporter au maximum deux, mais elles sont interdites dans les bagages enregistrés. La même règle s'applique aux cigarettes électroniques.

Face à la multiplication des risques, de plus en plus de pays renforcent les contrôles des bagages. Aux Etats-Unis, au Canada et en Australie, les bagages enregistrés peuvent être ouverts et inspectés physiquement lorsqu'un scan révèle un élément suspect. La Thaïlande adoptera également cette pratique à partir de la mi-octobre, sans la présence des passagers, à l'instar du Japon, de Singapour et de la Corée du Sud.

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