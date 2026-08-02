Un atterrissage d'urgence d'un vol Swiss relance les inquiétudes liées aux batteries au lithium. Ces incidents se multiplient et poussent les compagnies aériennes à renforcer leurs règles.

Les compagnies aériennes font face à un nouveau risque en cabine

Les compagnies aériennes font face à un nouveau risque en cabine

Sven Schumann

Ce n'était pas ce à quoi ils s'attendaient. Au lieu d'atterrir à New York, les passagers du vol Swiss LX16 reliant Zurich à New York se sont retrouvés lundi soir à Bangor. Après que le personnel de cabine eut remarqué de la fumée dans l'appareil, les pilotes ont décidé d'effectuer un atterrissage d'urgence dans l'Etat du Maine. Personne n'a été blessé.

Peu après, la cause de la fumée a été identifiée: «Les investigations menées jusqu’à présent montrent qu’un étui de recharge pour écouteurs a glissé dans un siège et s’y est coincé», a indiqué Swiss jeudi. Et d’ajouter: «L’appareil a ainsi été endommagé, ce qui a provoqué un échauffement et, par conséquent, de la fumée.» Ce qui s’est bien terminé dans ce cas précis reste toutefois révélateur de problèmes croissants dans le secteur aérien.

Un défi de taille pour les compagnies aériennes

En effet, cet incident n’est pas un cas isolé. Des situations critiques surviennent régulièrement à bord des avions de ligne à cause de batteries externes ou des batteries d’autres appareils électroniques tels que les ordinateurs portables ou les smartphones. Ces appareils contiennent des batteries lithium-ion ou lithium-polymère. Si celles-ci sont endommagées, cela peut entraîner ce qu’on appelle un «emballement thermique», une dangereuse réaction en chaîne pouvant aboutir à l’inflammation des appareils.

Les passagers emportant de plus en plus de ces appareils à bord, l’Association internationale du transport aérien (IATA) considère ce problème comme «l’un des risques de sécurité qui connaît la croissance la plus rapide dans le secteur aérien».

Dans l’espace aérien américain seulement, on recense deux incidents graves par semaine, comme le rapporte l’Agence fédérale de l’aviation civile (FAA). Heureusement, jusqu’à présent, aucun accident aérien international n’a été causé par l’inflammation d’une batterie. Mais un incident survenu en janvier 2025 montre que ce danger ne doit pas être sous-estimé.

En effet, dans un avion de ligne de la compagnie low-cost sud-coréenne Air Busan, avec 176 passagers à bord, un incendie s’est déclaré avant même le décollage à cause d’une batterie externe défectueuse. Les passagers ont pu être évacués à temps par les toboggans d’urgence avant que l’avion ne soit entièrement détruit par les flammes.

Swiss renforce ses règles

Swiss a elle aussi pris conscience du danger que représentent ces appareils. Dès janvier, elle a renforcé ses règles. Depuis lors, l’utilisation et la recharge des batteries externes à bord sont interdites. De plus, la compagnie aérienne n’autorise désormais plus que deux batteries externes par personne à bord. Leur rangement est également soumis à des règles strictes: «Elles doivent être rangées soit sur soi, soit dans la pochette du siège, soit dans le bagage à main placé sous le siège», précise Swiss. Il est par ailleurs interdit de «transporter des batteries externes dans les bagages enregistrés ou de les ranger dans le compartiment à bagages supérieur».