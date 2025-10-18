DE
FR
La batterie s'enflamme en vol
0:28
Une vidéo montre un incendie:La batterie s'enflamme en vol

Panique à bord de l'avion
Le bagage à main d'un passager prend feu en plein vol

Une batterie au lithium a pris feu sur un vol d'Air China. Malgré une brève frayeur, personne n'a été blessé et le vol a pu être détourné.
Publié: 17:52 heures
Partager
Écouter
1/2
Incendie à bord d'un avion d'Air China.
Photo: Caputre d'écran X / @WeatherMonitors
RMS_Portrait_AUTOR_758.JPG
Natalie Zumkeller

Un incendie s'est déclaré samedi à bord d'un avion d'Air China à destination d'Incheon (Corée du Sud) depuis la ville de Hangzhou, dans l'est de la Chine. La batterie au lithium d'un passager, qui se trouvait dans un compartiment à bagages à l'intérieur de la cabine, a pris feu pour une raison encore inconnue.

A lire aussi
Une fausse alerte incendie déclenche la panique à Palma de Majorque
«Ils sautent des ailes au sol»
Une fausse alerte incendie déclenche la panique à Palma de Majorque
Le moteur en feu, un avion Corfou-Düsseldorf atterrit d'urgence à Brindisi
Avec vidéo
«Des SMS d'adieu envoyés»
Le moteur en feu, un avion atterrit d'urgence en Italie

Une vidéo montre des flammes s'échappant des bagages. Une fumée sombre s'est répandue dans la cabine. La compagnie aérienne a confirmé l'incident sur les réseaux sociaux. «Une pile au lithium s'est enflammée dans le bagage à main d'un passager, qui était rangé dans le au-dessus des sièges du vol CA139», explique le communiqué.

Aucun blessé à déplorer

«L'équipage a immédiatement réagi conformément aux consignes de sécurité et personne n'a été blessé», a écrit la compagnie aérienne. L'avion n'a toutefois pas pu poursuivre sa route.

D'après les données du site Flightradar24, les pilotes ont dû effectuer un virage complet au milieu de la mer avant de pouvoir effectuer un atterrissage d'urgence à Shanghai.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Présenté par
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Tout savoir sur la location de skis et de snowboards
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Sourire, c’est bon pour la santé!
Présenté par
Sourire, c’est bon pour la santé!
5 bonnes raisons de sourire davantage
Sourire, c’est bon pour la santé!
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Avec vidéo
Présenté par
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
15 bons plans secrets
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Anticiper sa prévoyance permet de garantir les prestations de vieillesse et de réaliser ses rêves.
Présenté par
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Planifier tôt pour économiser
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus