Une batterie au lithium a pris feu sur un vol d'Air China. Malgré une brève frayeur, personne n'a été blessé et le vol a pu être détourné.

Le bagage à main d'un passager prend feu en plein vol

1/2 Incendie à bord d'un avion d'Air China. Photo: Caputre d'écran X / @WeatherMonitors

Natalie Zumkeller

Un incendie s'est déclaré samedi à bord d'un avion d'Air China à destination d'Incheon (Corée du Sud) depuis la ville de Hangzhou, dans l'est de la Chine. La batterie au lithium d'un passager, qui se trouvait dans un compartiment à bagages à l'intérieur de la cabine, a pris feu pour une raison encore inconnue.

Une vidéo montre des flammes s'échappant des bagages. Une fumée sombre s'est répandue dans la cabine. La compagnie aérienne a confirmé l'incident sur les réseaux sociaux. «Une pile au lithium s'est enflammée dans le bagage à main d'un passager, qui était rangé dans le au-dessus des sièges du vol CA139», explique le communiqué.

Aucun blessé à déplorer

«L'équipage a immédiatement réagi conformément aux consignes de sécurité et personne n'a été blessé», a écrit la compagnie aérienne. L'avion n'a toutefois pas pu poursuivre sa route.

D'après les données du site Flightradar24, les pilotes ont dû effectuer un virage complet au milieu de la mer avant de pouvoir effectuer un atterrissage d'urgence à Shanghai.